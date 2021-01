Governo: documento Renzi a Bettini, questioni aperte da fisco a Mes e garantismo** (4)

(Adnkronos) - Ed ancora al punto 18 "il decreto semplificazione, il ruolo dei commissari, le critiche di Zingaretti sul punto", al 19 c'è la scuola con "il bisogno di certezze, di visione e di risorse. La necessità di smetterla con provvedimenti assurdi stile banchi a rotelle". Al punto 20 la cultura e il turismo con "lo Ius Culturae per chi studia in Italia" al 21 la "commissione di inchiesta su Covid. Le commissioni bicamerali (fakenews e non solo)". L'ambiente e i green jobs al 22 e al 23 "innovazione e PA".

Punto 24: "La giustizia. Una svolta garantista contro il giustizialismo. Il tema posto da Bettini della separazione delle carriere. La prescrizione. La lotta contro la corruzione e il ruolo di Anac". AL 25 le politiche dello sport ma "soprattutto il rischio che il Cio tolga la bandiera al Coni". Al 26 "il Recovery Plan" al 27 e al 28 le riforme e la legge elettorale.

Punto 29: "Le nomine rimaste sospese per le quali il tavolo è bloccato da mesi (IV ha rinunciato alle nomine a differenza di altri, come si è visto sulla vicenda Consap). Nomine istituzionali". Infine punto 30: "Elezioni amministrative a cominciare da Roma Milano Napoli Torino Trieste Bologna. Suppletive Siena. Regionali Calabria".