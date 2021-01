Covid Brasile, quasi 63.300 nuovi casi e 1.200 morti in un giorno

Brasilia, 10 gen. (Adnkronos/Europa Press) - Il Brasile ha registrato 62.290 nuovi positivi per il coronavirus e 1.171 morti solo nella giornata di ieri, secondo il Ministero della Salute. Il Paese, che venerdì ha superato gli otto milioni di casi di pandemia finora, ha raggiunto 8.075.998 contagi, mentre il numero totale di morti è di 202.631 persone, dopo che i decessi sono aumentati dell'11 per cento in l'ultima settimana secondo il ministero. Il governo ha acquistato 100 milioni di vaccini Coronavac, di cui quasi la metà verrà consegnata ad aprile.