Coronavirus: Faraone, 'subito scostamento per ristori, governo deve correre'

Roma, 10 gen. Adnkronos) - “Quando è stato deciso che a Natale tante attività economiche sarebbero state chiuse o avrebbero ridotto drasticamente il proprio orario di apertura per un incremento dei contagi abbiamo promesso rapidissimi ristori che potessero compensare le perdite". Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone.

"La promessa va mantenuta senza se e senza ma. Chiediamo quindi al governo di presentare in fretta il provvedimento di scostamento in parlamento: Italia Viva non farà mancare come sempre il proprio voto”.