Roma, 9 gen (Adnkronos) - "@ItaliaViva non ha mai bloccato il piano per il Recovery, nè mai lo farà. Finché ci sarà lo spazio per migliorarlo lo faremo. Ma se il Piano non dovesse arrivare almeno 24 ore prima del Cdm, allora possono evitare di convocarmi". Lo scrive su Twitter Teresa Bellanova.