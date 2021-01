Ora iI business va rafforzato con un nuovo risk management

Il 2020 è stato uno spartiacque per tante imprese. Molte sono a rischio sopravvivenza a causa della pandemia, ma quelle che hanno retto l’urto della prima ondata Covid possono affrontare la seconda ondata con maggiore efficacia per poi ripartire più forti di prima. A una condizione: investire tenendo a mente la lezione imparata finora. «Dopo il Covid è chiaro che si deve prestare molta più attenzione al risk management per rafforzare i fondamentali del business», spiega a Economy Ernesto Lanzillo, Private Leader di Deloitte. «Serve un approccio strategico di ampio respiro, con capacità predittiva supportata da business plan articolati, che facilitino l’attrazione di risorse per il rafforzamento patrimoniale tramite operazioni di finanza strutturata, con il supporto degli istituti bancari e della finanza alternativa, ovvero operazioni societarie di aggregazione, oltre all’acquisizione di nuove competenze tramite formazione e managerializzazione».

Secondo un recente sondaggio condotto da Deloitte insieme a Intesa Sanpaolo e Piccola Industria, sei aziende su dieci hanno dovuto rimodulare la propria offerta sul mercato e adeguare il proprio modello operativo dopo il Covid. Un grande processo di trasformazione a cui bisogna prepararsi. «Proprio per supportare le aziende in questa fase che abbiamo lanciato SkillUpNow, una piattaforma on-line per la formazione delle imprese su tematiche di amministrazione, finanza e controllo, gestione dei rischi, trasformazione digitale, sicurezza e gestione aziendale», continua Lanzillo. «Le opportunità di crescita ci sono: basti pensare al boom dell’e-commerce registrato durante la prima ondata o allo sviluppo della digitalizzazione nelle tecnologie Industry 4.0 per la gestione a distanza della produzione e della supply chain. Il Made in Italy ha un grande potenziale inespresso: se le Pmi impareranno a sfruttare le piattaforme di vendita digitali e le misure Industry 4.0 potranno tornare a veder crescere i propri fatturati in breve tempo».

Basti guardare all’esempio delle aziende premiate con il Best Managed Companies Award (l’iniziativa di Deloitte Private sostenuta da Altis Università Cattolica, Elite Borsa Italiana e Confindustria): «Le aziende premiate con il Best Managed Companies Award nel 2020 hanno dimostrato grande resilienza nell’affrontare la crisi determinata dalla prima ondata della pandemia Covid-19», conferma il Private Leader di Doloitte.

Si tratta di Alpac, Ambiente, Biesse, Calligaris, Cefriel, Clai, Coswell, Custom, Gruppo Ebano, Epta, Farmol, Farnese Group, Cantine Ferrari, FiloBlu, Fratelli Ibba, Cioccolatitaliani, Gessi, Giorgetti, Gruppo Sgr, Irritec, Idb Group, Flash Battery, Laica, Longino & Cardenal, Master, Nord Ovest, Nwg Energia. E ancora: Rdr, Sabaf, San Marco Group, Sanlorenzo, Tapì, Tecno, Vici & C. Premiate per la prima volta nel 2020, invece, Andriani, Candioli Pharma, Damiano, Essetre, Eurofork, Extravega, Florim Ceramiche, Fluid-o-Tech, Focchi, Callipo Conserve Alimentari, Gibus, Gima, Giusto Faravelli, Isolfin, Nashi, Lincotek, Magazzini Gabrielli, Mri Group, Gruppo Marazzato, Nt Food, Nte Holding, Sacel, Tesi Elettronica e Sistemi Informativi, Webranking.

«Strategia, competenze e innovazione, corporate social responsibility, impegno e cultura aziendale, governance e misurazione delle performance, internazionalizzazione: sono questi i sei pilastri dell’organizzazione aziendale che hanno reso queste imprese performanti prima, durante e dopo la prima ondata, e che dimostrano l’importanza di un approccio strategico integrato di fronte a mercati sempre più competitivi e a eventi capaci di generare disruption», sottolinea Lanzillo. «L’anno che verrà non sarà in discesa: l’impatto della seconda ondata sicuramente avrà strascichi sino a primavera. E anche se la notizia del vaccino fa sperare che la situazione possa normalizzarsi in pochi mesi, tutti sappiamo che lo scenario post-Covid sarà pieno di nuove sfide. Ma se, come ha auspicato il presidente della Repubblica Mattarella, ci sarà uno sforzo collettivo capace di mettere insieme il pubblico e privato per sfruttare al meglio il Recovery Fund, si apriranno non solo sfide, ma anche opportunità».

Per raggiungere questo obiettivo, però, per molte Pmi italiane serve un salto di qualità in termini di cultura aziendale. E anche se i mesi a venire sono difficili da prevedere, ci sono alcune lezioni che, dopo la prima ondata Covid, le aziende possono già mettere in pratica: «La strategia secondo noi ottimale deve contenere un mix di elementi “difensivi”, come la solidità finanziaria e la capacità di previsione e monitoraggio, e di elementi “di attacco”, sfruttando il potenziale della mutazione digitale che ha subito un’accelerazione durante il lockdown», spiega Ernesto Lanzillo. «In questo processo di risposta e rilancio abbiamo individuato cinque tappe. Il primo passo è, come ho già sottolineato, un cambio di mentalità. Bisogna lasciare una visione focalizzata sull’oggi e passare a una basata sul domani: dalla tattica di risposta alla strategia predittiva di gestione dei rischi. Bisogna potenziare le capacità di pianificazione economica di medio e lungo termine per comprendere il possibile impatto su operazioni, dipendenti, finanziamenti ed è fondamentale analizzare le disponibilità di risorse finanziarie necessarie per accompagnare la ripartenza, sfruttando le disponibilità del sistema bancario e della finanza alternativa di svolgere un ruolo di sostegno alle Pmi, a patto che ne siano chiare le finalità di finanziamento tramite business plan articolati e “finanziabili”».

Il secondo passo punta a identificare e gestire le incertezze: «Per centrare l’obiettivo è importante che il settore delle risorse umane sia lungimirante e agile», continua i Private Leader di Deloitte. «È importante anche fare un esame critico su cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato durante la prima ondata della pandemia, prestando attenzione alle preoccupazioni dei dipendenti con azioni per garantire il loro benessere. È inoltre cruciale adattarsi alle nuove esigenze di business attraverso il ripensamento della organizzazione del lavoro, dei ruoli e delle mansioni dei dipendenti e dei luoghi di lavoro, con un atteggiamento di apertura verso le nuove tecnologie. Infine occorre ridistribuire la forza lavoro facendo leva su modelli e attività ibridi in cui smart working e approccio tradizionale possono integrarsi».

E se la prima ondata pandemica ha sviluppato il remote working, per Lanzillo ora occorre muovere le strategie verso uno smart working pensato per mixare esperienze virtuali e fisiche in sicurezza ed efficienza.

Il terzo passo ruota intorno al rapporto di fiducia con clienti e fornitori: «Nel rapporto con la clientela il brand non basta più: serve una maggiore vicinanza, con un ulteriore potenziamento del canale digitale». sottolinea Lanzillo. «Ma non solo: occorre puntare sull’Iot (Internet delle cose) per gestire il ciclo produttivo da remoto e la catena della fornitura. È importante anche dare un ordine di priorità al portafoglio prodotti, migliorare la distribuzione dell’inventario e selezionare modalità di approvvigionamento alternative, anche provvisorie, in caso di nuovi focolai. Infine, è cruciale operare su marketplace digitali per identificare nuovi fornitori e nuovi clienti in territori meno colpiti e più pronti alla reazione». Il quarto passo è la definizione della nuova strategia, con un piano di azioni adeguato, con indicatori tempestivi di performance. «E infine guai a restare chiusi nel proprio guscio: interagire con l’ecosistema, imparare dai successi degli altri, raccogliere benchmark e sviluppare collaborazioni può rivelarsi decisivo», dice Lanzillo, illustrando la ricetta di Deloitte Private. E lanciando un monito: «Secondo Banca d’Italia, in assenza delle misure di sostegno introdotte per le imprese, quasi il 20% delle Pmi avrebbe avuto problemi di liquidità: ma gli aiuti, oltre a non essere sufficienti, non sono per sempre. Bisogna prepararsi con una strategia adeguata a tutti gli scenari».