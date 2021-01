Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - Presidio pacifico di attivisti e associazioni davanti all'aula bunker Ucciardone di Palermo dove è in corso l'udienza preliminare del procedimento a carico di Matteo Salvini. Esposti striscioni con su scritto: "Palermo per l'accoglienza e la solidarieta'" e "Processo all'odio". Gli attivisti sono in tutto una ventina.