Open Arms: prima udienza Salvini, blindata la zona attorno al bunker di Palermo

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - Furgoni blindati della Polizia e dei Carabinieri, agenti ovunque, transenne per impedire l'accesso a chi non è accreditato. E' blindata la zona attorno all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per la prima udienza preliminare del processo a carico di Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e omissioni di atti di ufficio. Ammessi solo gli avvocati, le parti civili che chiederanno di essere ammesse, e i giornalisti accreditati.