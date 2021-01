Open Arms: legale ong, 'alcuni migranti hanno commesso reati? Salvini ha più elementi di me'

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - "Alcuni soggetti nell'imbarcazione avrebbero commesso reati? Forse Salvini avendo avuto tanti incarichi istituzionali ed essendo stato a capo della Polizia ha più elementi di me, noi non li abbiamo". Lo ha detto l'avvocato Arturo Salerni, legale di Open Arms, lasciando l'aula bunker di Palermo dopo l'udienza preliminare a carico di Matteo Salvini. Poco prima Salvini aveva detto che due presunti sequestrati sarebbero in carcere.