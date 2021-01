Musica: è morto Ed Bruce, interprete country e attore in telefilm di cowboy

New York, 9 gen. - (Adnkronos) - Il cantautore e attore statunitense Ed Bruce, esordiente dell'era rockabilly diventato famoso come interprete country e in seguito come volto di telefilm di cowboy, è morto per cause naturali ieri, 8 gennaio, a Clarksville, sua città natale nel Tennessee, all'età di 81 anni. Era nato come William Edwin Bruce il 29 dicembre 1939.

Ed Bruce era l'autore del brano di grande successo "Mammas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys" (1975), reinterpretato da Waylon Jennings con Willie Nelson e da altri artisti. Un'altra sua hit è "You're the Best Break This Old Heart Ever Had" (1981). Ha interpretato nei primi anni '80 la serie televisiva "Bret Maverick" insieme a James Garner e negli anni '90 è apparso nel telefilm "Walker Texas Ranger". Al cinema ha recitato in una ventina di film, tra i quali "Mi amigo", "Nemico pubblico", "Country song" e "The Pardon".

Cresciuto a Memphis nel Tennessee, all'età di 17 anni, nel 1957, incontrò Jack Clement, allora tecnico del suono alla Sun Records: fu notato dal proprietario Sam Phillips, per cui scrisse e registrò "Rock Boppin' Baby" col nome di Edwin Bruce. Nel 1962 scrisse "Save Your Kisses" per il cantante Tommy Roe e l'anno dopo entrò nella classifica Billboard con la sua "See the Big Man Cry", poi reinterpretata nel 1965 da Charlie Louvin.