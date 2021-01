Governo: Marcucci, 'ancora possibile salvarlo'

Roma, 9 gen (Adnkronos) - “Penso che sia ancora possibile salvare questa maggioranza e questo governo. Che poi sia un Conte due rivisto o un Conte ter, per me non fa differenza". Lo ha detto il capogruppo Pd a palazzo Madama Andrea Marcucci in collegamento con Rainews24.

"Martedì il Consiglio dei ministri deve approvare una bozza sul Recovery per poi passare all’Aula per una lettura attenta ed approfondita. In una crisi così lunga e netta, immagino che Conte sia in contatto con il Quirinale, non mi permetto di immaginare le prossime mosse. Il Pd è unito intorno alla posizione del suo segretario Zingaretti”, ha aggiunto Marcucci.