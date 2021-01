Coronavirus: Moratti, 'no giudizi ma solidarietà a Gallera, tutti impreparati a virus'

Milano, 9 gen. (Adnkronos) - A Giulio Gallera "esprimo tutta la mia solidarietà" e "non dò giudizi" sul passato. L'ormai ex assessore al Welfare in Regione Lombardia, secondo chi ha preso da ieri il suo posto, Letizia Moratti, "si è trovato a gestire una pandemia a cui nessuno era preparato, né in Italia né in nessun'altra regione, un compito difficilissimo, quindi da parte mia assoluta solidarietà per impegno che ha comunque messo nell'emergenza".

La pandemia, ha aggiunto il neo assessore a margine della sua prima conferenza stampa, "ha mostrato quanto sia difficile affrontare un virus sconosciuto, quindi la mia solidarietà".

Sollecitata sull'operato del suo predecessore al Welfare, Moratti ha precisato ancora: "Non sta a me dare giudizi sull'operato di chi mi ha preceduto, il mio impegno è quello di mettermi a disposizione con serietà, con la consapevolezza che è un momento difficile per molti, drammatico per alcuni, e che il tema della salute è fortemente collegato con quello dell'ambiente e dell'economia. Ho la consapevolezza che siamo in un'emergenza che deve essere da stimolo per far si' che la Lombardia torni a essere un punto di eccellenza del Paese e un punto dal quale ripartire", ha concluso.