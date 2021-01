Strage viareggio: Crimi, 'colpo durissimo per chi crede in giustizia'**

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "La sentenza di prescrizione sulla strage di Viareggio rappresenta un colpo durissimo per chi crede che la giustizia debba sempre compiere il suo percorso fino in fondo, qualunque sia l'esito. È per questa ragione che il MoVimento 5 Stelle si è battuto tanto affinché la riforma della prescrizione venisse realizzata, anche per impedire che giornate sofferte come questa vengano vissute ancora. Sono vicino ai familiari delle vittime in questo momento di profondo dolore". Lo scrive in un post su Facebook il capo politico del M5S, Vito Crimi.