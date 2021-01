Sicilia: Salvini, 'conto su un centrodestra compatto e indicazione Lega'

Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - "Conto su un centrodestra compatto e su una indicazione leghista per la prossima presidenza della Regione siciliana. La Lega in Sicilia sarà protagonista delle prossime scelte, cosa che ovviamente tre o anni fa non fu perché non eravamo la Lega che siamo oggi, perché anche in Sicilia è cresciuta". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini a Palermo. Oggi incontrerà anche il governatore Musuemci. "Continuo a lavorare positivamente con lui e con tutti i governatori".