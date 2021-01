Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Come ha detto poche ore fa Andrea Orlando, che per la segreteria ha seguito il dossier, “si è fatto un positivo passo in avanti, con la buona volontà le questioni possono essere affrontate e risolte”. Per questo però bisogna accelerare". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd sul Recovery plan.