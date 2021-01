Recovery: Iv, 'non chiediamo rinvio ma chiarezza'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - “Noi vogliamo correre! Nessun rinvio. IV chiede solo chiarezza e trasparenza. Non diamo assensi a scatola chiusa, come invece hanno già fatto altri in passato”. Così esponenti di Italia Viva rispondono alle indiscrezioni sul fatto che Iv ostacolerebbe il Recovery.

“Senza IV avrebbero licenziato un Recovery Plan del tutto diverso, con poco o niente sulla sanità, sui giovani e sul sud. E con una opaca fondazione sulla cybersicurezza Un documento che oltretutto nessuno aveva letto”.