Mafia: Palermo, Salvini in via D'Amelio per rendere omaggio a Borsellino 'dovere civico'

Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - "Ogni volta che vengo a Palermo lo ritengo un dovere civico e umano, da italiano e da ministro che ha combattuto la mafia e quindi per ricordare un grande uomo di giustizia e le donne e gli uomini della scorta. Mi sembra il minimo. Poi ci sarà una giornata densa d'incontri ma mi sembrava giusto partire da qui". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, arrivando in via D'Amelio a Palermo rendendo omaggio al giudice Paolo Borsellino e agli agenti di scorta uccisi nella strage del 19 luglio 1992.