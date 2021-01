Governo: Zingaretti, 'Conte prenda iniziativa e proponga patto legislatura'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Sarebbe importante che il Presidente Conte, sulla base dei contributi elaborati e proposti dalle diverse componenti della maggioranza in questi mesi, prenda un’iniziativa per arrivare a una proposta di patto di legislatura, un’esigenza che con tutti gli alleati di Governo abbiamo condiviso come necessità per dare nuovo slancio al Governo". Lo dice Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd.

"Si trovi il livello più alto possibile di sintesi, e tutti siano leali e partecipi rispetto all’importanza vitale di questa sfida".