Governo: Iv, 'correre, avete dormito fino a dicembre'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Iv chiede di correre. “Si è perso sin troppo tempo”. È quanto emerge dal vertice in corso. “Abbiamo chiesto di iniziare a lavorare a luglio e vi siete svegliati a dicembre. E dal 7 dicembre ci avete riconvocato il 22 dicembre - hanno ricordato gli esponenti di Iv - Noi abbiamo lavorato sempre, anche a Natale. Ora vogliamo il documento finale e su quello diamo valutazione in 24 ore. Non si perda altro tempo”.