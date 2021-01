Governo: Faraone, 'Bersani? Con D'Alema gemelli dell'autogol della sinistra' (2)

(Adnkronos) - "Aumentare le risorse per la sanità pubblica dovrebbe essere una battaglia “di sinistra”, a maggior ragione se questa sinistra esprime anche il ministro della Salute, ma come spesso accade l’odio e il livore personale finiscono per oscurare i principi e i valori storici", scrive l'esponente di Iv.

"Ci accusano di voler provocare una crisi in piena pandemia e per questo saremmo irresponsabili, poi però non reclamano nemmeno le risorse per uscire da questa pandemia. Logica davvero bizzarra -dice ancora Faraone-. Allora chiedo a voi, chi sono i veri irresponsabili? Noi che facciamo proposte e otteniamo il raddoppio dei fondi sulla sanità o chi accetta un documento senza averlo letto e senza fiatare dopo aver visto che le risorse destinate alla sanità sono una miseria?".