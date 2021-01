Governo: Bonetti, 'metodo di non condivisione definitivamente concluso'

Roma, 8 gen (Adnkronos) - "La Bellanova non ha detto mi dimetto, ma che questa esperienza di governo, di non condivisione, non vale più. Un metodo sconcertante. Per noi questo approccio è definitivamente concluso". Lo ha detto Elena Bonetti a Tagadà, su La7.

"Bellanova ha ragione, siamo arrivati a dover ricevere risposte e offrire una visione chiara, nitida di governo per il Paese -ha spiegato la ministra di Iv-. Mi auguro ci sia un sussulto di responsabilità e che questo governo, se ritiene di avere ancora una prospettiva, abbia il coraggio di cambiare metodo di lavoro".