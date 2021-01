Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Ultime ore del governo Conte II? "Questo dipende da Conte, da come vuole affrontare la situazione di grande emergenza in cui verte il Paese. Le risposte vanno date al Paese, ai cittadini, non al collocamento dei ministri o dello stesso Conte". Così, intervenendo a 'Ore 14' su Rai2, il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova, capo delegazione di Italia Viva nel governo.