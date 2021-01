Fumetti: Hergé con stima record all'asta, copertina Tintin sfiora i 3 milioni di euro

Parigi, 8 gen. - (Adnkronos) - Asta con stima record per un disegno di Hergé, all'anagrafe Georges Prosper Remi (1907 - 1983), il fumettista belga creatore di Tintin, il giovane reporter protagonista di avventure in ogni parte del mondo insieme all'inseparabile cagnolino Milù.

Una bozza della copertina del famoso album "Il loto blu" (Le Lotus bleu) del 1936, quinto albo delle "Avventure di Tintin", sarà messa all'asta giovedì 14 gennaio da Artcurial a Parigi con un prezzo di partenza di 2,2 - 2,8 milioni di euro. Potrebbe così battere il record per il fumetto più costoso mai venduto, finora stabilito dai comics dei supereroi americani.

Il disegno non è mai arrivato sul mercato e sarà il top lot dell'asta di "The World of Hergé, Tintin's Creator". Ritenuto troppo caro per essere riprodotto con la tecnica dei quattro colori, il disegno fu respinto dall'editore belga Casterman. Così Hergé lo regalo al figlio minore dell'editore Louis Casterman conservandolo gelosamente da allora.