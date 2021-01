Parigi, 8 gen. (Adnkronos) - Il museo del Louvre di Parigi nel 2020 ha accolto 2,7 milioni di visitatori, il 72% in meno rispetto al 2019. Il museo francese, ha causa delle ripercussioni legate all'emergenza coronavirus e alle restrizioni legate alle decisioni del Governo, ha perso oltre 90 milioni di euro di entrate. Il Museo, come riferisce la stessa società, ha ricevuto aiuti dallo Stato per 46 mln di euro.