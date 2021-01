Zuckerberg chiude gli account Facebook e Instagram a Donald Trump: serve a qualcosa?

Mark Zuckerberg ha annunciato che il blocco degli account Facebook e Instagram del presidente Donald Trump andrà avanti "a tempo indeterminato e per almeno le prossime due settimane fino al completamento della transizione pacifica del potere". In un post su Facebook, Zuckerberg ha quindi sottolineato di ritenere che "i rischi di consentire al Presidente di continuare a utilizzare il nostro servizio in questo periodo siano semplicemente troppo grandi".

Si tratta di un provvedimento inutile e, per certi versi, perfino dannoso. Perché per mesi Trump ha cavalcato il ventre molle di un'America complottista al limite della fantascienza: oltre ai brogli elettorali, come dimenticare Qanon, in cui si sospetta che a capo del mondo vi sia un gruppo di pedofili (chissà perché). Così, poco dopo aver visto le corna di bisonte varcare la soglia del Campidoglio, Mark Zuckerberg, propalatore se ce n'è uno di nequizie e nefandezze, ha deciso di chiudere la voce a Trump.

Un'idea tardiva e che permette oltretutto a The Donald di protestare ulteriormente, di gettare benzina sul fuoco della teoria cospirazionista per cui la sinistra mondiale ha deciso di tagliare fuori il tycoon. E oltretutto si fa finta di dimenticare come la destra estrema abbia già da tempo abbandonato Facebook e Twitter per trasferirsi su altri social più di nicchia e più inquadrati.

Dunque, Zuck prova a pulirsi la coscienza, ma ha responsabilità enormi nell'aver aiutato Trump a diventare quel leader incendiario che si è riscoperto nelle ultime settimane. Da quando, cioè, si è scoperto che non ci sarebbe stato per lui un secondo mandato. Non ha censurato, il giovane Mark, quel "stand back and stand by" rivolto ai Proud Boys. Non ha evitato che si diffondessero notizie improbabili (ultima quella dell'Italia che ha aiutato Biden a diventare presidente in combutta con Obama). E ora fa la bella faccia? Che coraggio...