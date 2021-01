Nuove competenze per fare i conti col 2021

«Il 2021 non sarà l’anno della crisi, ma quello del cambiamento. Il lavoro, i settori e le singole filiere produttive dovranno mutare pelle per adeguarsi alle richieste di un mercato totalmente nuovo, in cui saranno sempre più necessarie le competenze digitali». A dirlo, dal suo osservatorio privilegiato, è Bruno Scuotto, presidente di Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil che si occupa di rendere accessibile ad aziende e lavoratori una delle leve fondamentali per l’innovazione e lo sviluppo. «In questo processo di trasformazione, la formazione rivestirà un ruolo centrale. Nessuno potrà più farsi trovare impreparato per il futuro – aggiunge Scuotto -. La pandemia, tra difficoltà di connessione, assenza di banda larga in molte aree dell’entroterra e semplice incapacità di fare una videocall - ha scoperchiato un pentolone vuoto e ci ha messo davanti agli occhi la realtà nuda e cruda: tutta quella innovazione di cui molti andavano riempiendosi la bocca, di fatto non c’era».

E' chiaro che il 2021 non sarà l’anno della crisi, ma sarà l’anno del cambiamento che si coniuga con la formazione continua

La pandemia ha colpito duramente l’Italia, con un impatto drammatico specie al Sud dove ha incrociato un mercato del lavoro sostanzialmente stagnante da più di un anno: la contrazione degli occupati è stimata al 4,5%, tre volte superiore rispetto a quella del Centro-Nord. Con queste premesse, che cosa c’è da aspettarsi per il 2021?

Mi viene da pensare subito al mercato. La realtà è che al momento abbiamo solo focalizzato tutti gli elementi della crisi, ma il cambiamento – quello vero – dovuto alla crisi ancora non lo abbiamo vissuto. Per ora abbiamo solo metabolizzato la consapevolezza che si trasformeranno in maniera più o meno radicale il lavoro, i settori e le filiere. Ma tutto questo ancora non è accaduto. Quindi, il 2021 non sarà l’anno della crisi ma del cambiamento che si coniuga con la formazione. Perché non può esserci successo nel cambiamento se non si hanno le competenze per affrontarlo.

Anche la formazione, quindi, dovrà adeguarsi a un mondo che cambia?

La formazione dovrà adeguarsi innanzitutto a un nuovo modello di lavoro, visto che abbiamo scoperto, proprio grazie alla pandemia, che si può lavorare in maniera diversa da remoto, certo con una diversa consapevolezza e una diversa misurazione della qualità del lavoro. Non più parametrata sul tempo, sulle ore “lavorate”, ma sugli obiettivi raggiunti. È un punto di non ritorno. Mi ha colpito molto una scritta su un muro di Madrid. Diceva: non torneremo alla normalità, perché la normalità era il problema.

Occorreranno nuove competenze per cambiare le modalità di lavoro?

Certo, serviranno nuove skills non solo per cambiare modalità di lavoro, ma anche per adeguare le filiere e i settori a quella che sarà la nuova richiesta del mercato. Molte produzioni – e lo vediamo già oggi con il sistema moda - dovranno riconvertirsi tarandosi su altre attività che ruoteranno per lo più attorno al settore sanitario: ricerche, laboratori, edilizia sanitaria. E in questo processo di trasformazione la formazione rivestirà un ruolo centrale. Nessuno potrà più farsi trovare impreparato per il futuro. Quando accade qualcosa di nuovo e inaspettato vengono fuori tutta la fragilità e la debolezza dei sistemi: ce lo aveva già insegnato l’11 settembre facendo crollare in pochi istanti il mito di un’America inattaccabile. Allo stesso modo oggi la pandemia – tra difficoltà di connessioni e incapacità di fare una semplice videocall - ha scoperchiato un pentolone vuoto e ci ha messo davanti agli occhi la cruda realtà: tutta quella innovazione di cui molti vanno riempiendosi la bocca di fatto non c’è.

Nelle aziende, anche le più innovative, esperienza e capacità digitale non sempre vanno a braccetto: in che modo la formazione potrebbe colmare questo gap tra gli over 50 e i millennials, il più delle volte stagisti o tirocinanti?

È fondamentale - e lo sarà ancora di più per il futuro - il ruolo del mentor, che non è necessariamente l’anziano che deve trasferire competenze al giovane, ma può essere anche l’inverso. Sarà necessario affiancare ai dipendenti con esperienza dei giovani manager. E molte aziende “illuminate” lo stanno già facendo da tempi non sospetti.

Quale sarà da questo punto di vista il contributo di Fondimpresa: anche i bandi dovranno cambiare pelle?

Sicuramente non punteremo più sul grande bando generalista della competitività, ma andremo su bandi verticali che possono essere focalizzati su innovazione, nuove assunzioni, territorio, ambiente. E da questo punto di vista posso anche affermare con orgoglio che siamo stati dei precursori: da quando è nata Fondimpresa abbiamo sempre avuto il nostro bando innovazione , prima ancora di Industria 4.0. Tra l’altro, si tratta di un bando attesissimo e al quale le imprese guardano con molto interesse perché la qualità dei percorsi è estremante elevata.

Restando sul fronte dei bandi, qual è stato il vostro più grande successo del 2020?

La sperimentazione fatta sulle politiche attive del lavoro, un bando pilota con una dotazione di 5 milioni di euro: ha fatto registrare il “tutto esaurito” in poco tempo e, cosa più importante, ha portato a delle assunzioni reali. Il sogno nel cassetto per il 2021 sarebbe quello di renderlo non più sperimentale con il sostegno del ministero del Lavoro e dell’Anpal.

Attualmente ci sono misure aperte per le Pmi?

Abbiamo prorogato al 30 giugno 2021 il termine per la presentazione delle domande di finanziamento attraverso l’Avviso 2/2020. Con questa misura vengono stanziati 10 milioni di euro a favore delle micro e piccole imprese aderenti a Fondimpresa per Piani formativi dei propri dipendenti da realizzare sul Conto Formazione. L’Avviso riguarda progetti di formazione interaziendali, ovvero con dipendenti impiegati in più imprese, anche in regioni diverse. E tra i destinatari del Piano possono essere inseriti anche i lavoratori in cassa integrazione guadagni in deroga e gli apprendisti per attività formative diverse dalla formazione obbligatoria prevista dal contratto. Questo bando può essere una vera leva di rilancio aziendale e il bonus prevede contributi dai 1.500 ai 3.500 euro per ciascuna impresa.

Il bando generalista della competitività dovrà cedere il passo a bandi verticali su nuove assunzioni, innovazione e ambiente

Ha dato uno sguardo alla bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza su cui è al lavoro il Governo? Che cosa ne pensa?

Bisogna attendere e studiarlo con attenzione, ma quello che ci aspettiamo dal Piano sulla ripartizione delle risorse del Recovery Fund è di essere affiancati su una serie di idee che vanno ad aiutare le persone sia a mantenere la propria situazione lavorativa che a cambiarla.

A giudicare dagli ultimi dati Istat – oltre 400mila posti di lavoro persi da febbraio ad oggi – saranno in molti a doversi reinventare un’occupazione. Da dove si riparte?

Dalle politiche attive del lavoro in combinato disposto con una formazione sempre più specialistica perché chiamata a far fronte alle richieste di un nuovo mercato. E che la specializzazione fosse la chiave di volta era già palese prima del Covid-19 se pensiamo che paradossalmente, negli anni scorsi, tante imprese avevano difficoltà a reperire alcuni profili professionali e il più delle volte erano costrette ad “arrangiarsi” con figure destinate ad occupare altre posizioni. E’ per questo che guardiamo con molto interesse anche agli Its – gli Istituti tecnici superiori – che vorremmo accreditare per fare formazione con il nostro accompagnamento. Sono una grande opportunità e hanno un placement che si aggira attorno al 90 per cento.

Addirittura? Non saranno previsioni troppo ottimistiche?

Ho un’esperienza diretta in materia, in quanto sono anche presidente in Campania della cabina di regia degli Its che sono 9 e hanno una potenzialità enorme. Si tratta di corsi interessanti e con un placement diretto. Hanno “attinto” ai bacini degli Its tante realtà della nostra regione che avevano necessità di un ampliamento della forza lavoro con nuovi profili professionali.