Approfondimento e qualità, le nostre linee guida (anche grafiche)

Diceva Ben Hecht, il grande sceneggiatore americano di Via col vento, che “pretendere di stabilire quello che accade nel mondo leggendo il giornale è come cercare di capire che ora è osservando le lancette dei secondi di un orologio”. Figuriamoci se avesse vissuto ai tempi nostri, scanditi dal frenetico diluviare di news on line, soverchiante rumore di fondo che accompagna e stordisce i nostri giorni finendo col farci confondere ciò che è urgente con ciò che conta…

La riflessione e l’approfondimento finalizzati alla comprensione autentica: ecco quel che serve, oggi come non mai, per capire l’evoluzione rapidissima del mondo e della società. E solo un giornalismo di qualità può provare – provare, sia detto con tutta l’umiltà del caso – a offrire appunto riflessione ed approfondimento, come ci sforziamo di fare noi di Economy Group sulle nostre testate, Economy e Investire, pur incalzando a nostra volta la stretta attualità sui nostri siti, economymagazine.it ed investiremag.it.

Nel giornalismo economico c’è una testata che, per antonomasia, significa approfondimento, ed è l’Economist, indiscusso leader del mercato globale dell’informazione economica di qualità. Pur non volendo mitizzare niente e nessuno, è doveroso riconoscere questa leadership al settimanale che l’Avvocato Agnelli definiva un “documento” e che il nipote John Elkann ha acquistato. Ed è anche per questo una gratificazione aver incontrato Luca D’Urbino, il disegnatore italiano che firma la maggior parte delle copertine dell’Economist, che sono un altro elemento di culto per l’editoria internazionale. D’Urbino, milanese, laureato in design al Politecnico – che è dunque un successo italiano nel mondo editoriale - ha disegnato anche la copertina di questo numero di Economy e altre ne disegnerà (senza che per questo noi si commetta l’errore di privarci della mano sapiente di Mirko Tangherlini, che ci accompagna costantemente dalla fondazione della casa editrice). Peraltro: la varietà è tutto, in economia come in editoria. E raccontare la varietà economica, l’impatto profondo che l’economia ha sulla vita di tutti noi, condizionandone il benessere e il futuro, presentare le soluzioni ai mille problemi che incontriamo, i modelli da seguire, le opportunità da cogliere è da sempre il nostro scopo. E lo sarà ancor di più nei prossimi mesi del 2021, l’anno della sospirata risalita.