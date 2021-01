Altro che moda iperconnessa: Bottega Veneta si cancella dai social network

Andare controcorrente è espressione idiomatica spesso abusata: ma forse il caso di Bottega Veneta merita questa definizione. Brevemente i fatti: in un anno in cui la presenza sui social network e su internet più in generale ha garantito - letteralmente - la sopravvivenza di molte aziende, cancellarsi completamente dai vari Fcebook, Twitter e compagnia cantante è un atto di pura eversione. Eppure, il rinoamto brand che fa parte del gruppo Kering ha deciso di darci un taglio.

Non si sa se alla base ci sia la volontà di tornare a rappresentare quell'allure elitaria di molti marchi del lusso, se vi sia la decisione di prendersi una pausa da un mondo, quello appunto dei social, che mai come quest'anno ha portato alla ribalta le contraddizioni (e anche i pericoli) di questi strumenti nati per mettere a confronto ragazzi e ragazze dei campus universitari e divenuti rapidamente il brodo di coltura perfetto per le teorie più strampalate.

Oppure c'è anche una terza possibilità: che si tratti di un'abile mossa pubblicitaria per far parlare di sé. Perché se i suoi annunci di lavoro sono indicativi, non passerà molto tempo prima che torni a far a "cinguettare". La società, infatti, sta attualmente cercando un social media manager globale.