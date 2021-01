Maurizio Delfanti confermato Amministratore Delegato di RSE

“Sono entusiasta di proseguire questa esperienza: essere al vertice di RSE, attiva in prima fila nella Ricerca di Sistema, costituisce una responsabilità in cui mettere tutto l’impegno possibile: sono anni, quelli che ci attendono, fondamentali per la transizione energetica del Paese. Ringrazio il Consiglio uscente, e auspico che il Consiglio appena nominato prosegua il percorso con nuovo slancio”: così Maurizio Delfanti, 52 anni, professore di Sistemi Elettrici al Politecnico di Milano con una lunga esperienza nelle attività di ricerca applicata nel settore energetico a supporto di Istituzioni e operatori, ha commentato la propria conferma quale Amministratore Delegato di RSE - Ricerca Sistema Energetico; carica che ricopre da marzo 2019, quando prese il testimone da Stefano Besseghini, oggi Presidente di Arera.

La nomina è avvenuta il 4 gennaio 2021, a seguito dell’indicazione del GSE – Gestore dei Servizi Energetici, socio unico di RSE, che nella stessa occasione ha indicato come nuovo Presidente di RSE Alberto Geri, professore di Sistemi Elettrici per l'energia all’Università Sapienza di Roma, che succede a Giorgio Anserini, e ha confermato come Consigliera la dr.ssa Rosaria Tappi, dirigente del GSE. Il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino all’approvazione del Bilancio d’esercizio 2022.