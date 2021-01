Dai Corporate PPA una spinta decisiva per le energie rinnovabili

All'inizio dello scorso anno, la lettera di Larry Fink di Blackrock – che ha avuto una visibilità mediatica straordinaria a livello globale – ha rappresentato un vero e proprio spartiacque in tema di sostenibilità e di business: il più grande fondo di investimento al mondo ha affermato pubblicamente che si posizionerà solo su quelle aziende che saranno in grado di dimostrare azioni concrete volte a ridurre il proprio impatto sull’ambiente e orientate verso il green.



Affermazione rafforzata nei mesi successivi dal Recovery Fund europeo, che oltre per la digitalizzazione delle imprese, mette a disposizione dei paesi membri ingenti cifre per la realizzazione di progetti sostenibili. Cambiamento climatico e transizione energetica sono argomenti che vanno affrontati immediatamente, con visione strategica e capacità di esecuzione senza precedenti a livello di sistema.



L’obiettivo è rendere l’Europa il primo continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050, stimolando l’economia, migliorando la salute e la qualità della vita delle persone, prendendosi cura della natura e migliorando l’ambiente. Le linee-guida di questa transizione saranno legate alla decarbonizzazione del settore energetico, in quanto la produzione e l’uso dell’energia rappresentano una parte considerevole delle emissioni di gas a effetto serra in Europa, alla ristrutturazione degli edifici, e alla promozione di un’industria più verde e trasporti sempre più sostenibili.



In questo scenario, i contratti di Corporate PPA (Power Purchase Agreement) rappresentano uno strumento potente in mano alle aziende per fare leva su energia rinnovabile – in grado di alimentare il business – e dare certezza finanziaria agli sviluppatori degli impianti, anche in assenza di incentivi specifici. Cosa non banale.



Si tratta di accordi contrattuali che declinano da una parte le necessità dei produttori di energia da fonti rinnovabili e dall’altra quella degli offtaker – i compratori di energia – quindi le aziende che vogliono consumare energia verde per il loro cicli produttivi o utenze. La presenza di questi contratti consente la programmazione della realizzazione di impianti da fonti rinnovabili anche in assenza di incentivi. La struttura e la naturale complessità di questi contratti, nelle forme che sono state recentemente definite, sono lo strumento essenziale per un sempre crescente sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e quindi per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione che sia a livello italiano che europeo ci siamo posti. Caratteristica dei PPA è, inoltre, la definizione sul lungo periodo, tipicamente dieci anni, di una fornitura di energia sia a prezzo fisso che in quantità definite. Queste caratteristiche, insieme alla solidità finanziaria lato produttore e lato consumatore, sono i pilastri di tali tipi di contratti.



Già sul mercato si ha evidenza di grandi accordi in questa direzione. Nel 2020, AB InBev, leader mondiale nella produzione di birra, ha siglato un accordo con noi per l'acquisto di energia verde al 100%, che verrà utilizzata per coprire il fabbisogno delle attività di produzione dei birrifici in Italia e in Europa. Avrà durata di 10 anni, e riguarda due parchi solari, che, combinati, vantano una potenza di quasi 200 megawatt, di cui oltre 130 in favore di AB InBev.



Questa portata lo rende il più grande accordo corporate paneuropeo in termini di energia solare nella storia, dal momento che copre 14 birrifici AB InBev in Europa occidentale, con oltre 50 marchi prodotti e venduti in 12 paesi, tra cui Bud. Anche l’Italia beneficerà di questo accordo: tutti i prodotti acquistati da AB InBev Italia, infatti, proverranno da birrerie certificate.

Al di là della portata del contratto, è il valore simbolico dell’accordo a essere importante. Marchi conosciuti dal grande pubblico come Bud possono rappresentare un modello da seguire e hanno l’opportunità di sensibilizzare ulteriormente tutti gli altri attori. Le aziende rappresentano la nuova forza trainante di questo cambiamento e, all'interno del settore retail, i consumatori possono così contribuire a combattere il cambiamento climatico mediante le loro scelte d'acquisto.

* Managing Director di BayWa r.e.