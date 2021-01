Crisi di governo? Per Equita non ci sono rischi per lo spread. A meno che...

Che cosa succederebbe se la crisi di governo - per ora solo annunciata - si dovesse concretizzare? Se Renzi dovesse togliere l'appoggio a Conte e i famosi responsabili dovessero tirarsi indietro, i rischi di un crollo della borsa e un rialzo dei rendimenti dei titoli di stato sarebbero davvero minimi. Merito della Bce che ci "sostiene" ormai da tempo e che continuerà a farlo. Ma sul Recovery Fund si addenserebbero fosche nubi. È quanto emerge da un commento di Luigi De Bellis, co-responsabile dell'Ufficio Studi di Equita, che pubblichiamo interamente.

«Il primo ministro Conte è chiamato nei prossimi giorni a risolvere le tensioni della coalizione di governo generate da una serie di attacchi di Matteo Renzi. I rapporti tra Conte e Renzi si sono fortemente deteriorati nelle ultime settimane, con Renzi che ha chiesto una migliore governance, maggiori investimenti e coinvolgimento nella gestione del Recovery Plan e che Conte rinunci alla delega ai Servizi Segreti. Conte ha affermato la scorsa settimana di essere pronto a una verifica di maggioranza direttamente in Parlamento, sfidando Renzi di fatto a dare seguito alle sue recenti minacce di abbandonare la coalizione. Le successive dichiarazioni di Renzi alla stampa sembrano indicare che si possa arrivare alla rottura, nonostante l`invito alla moderazione da parte dei due principali partiti di governo, il M5S e il PD. Indicazioni sui possibili sviluppi del conflitto dovrebbero emergere nei prossimi giorni quando il governo dovrà confrontarsi in CdM sulla bozza del Recovery Plan. Se Italia Viva non approvasse il piano e ritirasse i due ministri dal governo, Conte dovrebbe andare in Parlamento per una verifica. Al momento uno scenario probabile potrebbe essere quello di un ritocco della squadra di Governo non troppo invasivo, con Italia Viva premiata nel nuovo organigramma. Se il Governo dovesse invece cadere, i partiti della coalizione potrebbero cercare di formare un nuovo patto e concordare una nuova squadra di ministri, con o senza Conte come primo ministro. In alternativa, il capo dello Stato potrebbe cercare di costruire un governo di unità nazionale (ipotesi Draghi - che riteniamo aumenti di probabilità solo in caso di una prolungata crisi di Governo) per affrontare la crisi sanitaria ed economica. In tutti questi scenari, non vediamo rischi rilevanti per lo spread grazie al supporto degli acquisti della BCE, anche se aumenterebbero le preoccupazioni in EU sulla capacità dell`Italia di gestire il Recovery Plan. Se poi tutti questi scenari dovessero fallire, si andrebbe verso nuove elezioni con 2 anni di anticipo, scenario che potrebbe invece creare tensione sullo spread ma che al momento giudichiamo improbabile».