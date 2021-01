Che cosa succederà dal 7 gennaio? Conte sfoglia la margherita in cdm

Secondo quanto si è appreso da fonti di governo, sul tavolo ci sarebbe l'ipotesi di procedere con un decreto - e non con un'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza - sulle regole più rigide da adottare dal 7 gennaio. Sempre oggi - ma ancora non c'è l'ufficialità - sarebbe prevista anche una nuova riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione con il ministro Francesco Boccia sempre per affrontare la questione nuove misure anti-Covid. Lo riporta Adnkronos.

L'Italia sembra avviarsi verso una nuova stretta, con l'adozione di misure e regole più rigide per contenere la diffusione del coronavirus. Oggi il Paese è in zona arancione ma domani e dopodomani, 5 e 6 gennaio, tornerà in zona rossa. "In queste ore si sta lavorando all’ordinanza che stabilirà la tabella di marcia per i prossimi giorni", dice il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di 'Mattino 5', facendo sapere che "la valutazione del colore da assegnare alle Regioni seguirà dunque parametri più restrittivi per limitare la diffusione del numero dei contagi". E' necessario ridurre i casi di Covid-19 "anche in virtù della scoperta di varianti come quella inglese, che sono molto contagiose", ha aggiunto Sileri per il quale "la settimana che ci attende rappresenta un momento importante, perché potremmo iniziare a osservare un aumento dei contagi" di coronavirus "connessi al periodo delle feste che, nonostante le misure prese, hanno determinato un maggior rischio di esposizione".

Boccia: "Se slitta riapertura scuole anche lo sci"

"E' prevista la ripartenza delle scuole per il 7 gennaio". Lo dice il ministro Francesco Boccia a La vita in Diretta. "Questa sera in Cdm ci sarà il provvedimento promosso dal ministro Speranza. Alcune regioni hanno fatto delle ordinanze valutando la loro condizione epidemiologica. Io dico solo che se si sposta la ripartenza delle scuole a fine gennaio e si mantiene la riapertura dello sci il 18 gennaio, c'è qualcosa che non torna". Lo riporta Adnkronos.

"Consiglio al sistema della conferenza delle regioni di mantenere uno stretto raccordo e coordinamento. Poi è vero che sulla base della condizione epidemiologica possono fare misure restrittive. Tireremo le somme nelle cabine di regia di venerdì prossimo. Chi sposta in avanti la riapertura delle scuole allora deve spostare anche tutte le attività a rischio contagio".

Turismo, stagione invernale per operatori è già flop

Gli albergatori, i gestori degli impianti di risalita, dei rifugi e baite di montagna, ma anche maestri di sci e migliaia di stagionali quest'anno piangono, nonostante siano scese abbondanti nevicate sull'arco alpino e un po' ovunque. Quest'anno infatti la stagione turistica invernale non decolla affatto. Anzi, gli operatori del settore parlano di "stagione compromessa" e di "flop", peraltro già annunciato a causa delle restrizioni dovute al covid che impediscono di svolgere l'attività sciistica agli italiani e di accogliere i turisti stranieri. La decisione poi di aver fatto slittare ulteriormente l'apertura degli impianti di risalita al 18 gennaio non fa che gravare sull'economia del settore che già conta i danni con il 40% in meno di presenze rispetto all'anno scorso, ovvero una riduzione di 20 milioni di presenze ad oggi e perdite di fatturato pari a un terzo degli 11 miliardi di euro della stagione invernale. Lo riporta Adnkronos.

La stagione invernale "è compromessa perché il fatturato più alto si realizza nel periodo che ormai ci lasciamo alle spalle, dall’Immacolata all'Epifania" sostiene Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria, nel fare un primo bilancio con l'Adnkronos. Quest'anno "oltre al danno si aggiunge la beffa" commenta sarcastica "perché in questo periodo c'è stata la maggiore caduta di neve degli ultimi anni e gli impianti devono stare chiusi". Inoltre, la prospettiva delle settimane bianche nei prossimi mesi è incerta perché, afferma Lalli, "non si è capito ancora quanto del periodo che abbiamo davanti si potrà sfruttare in termini turistici" considerando che una ipotesi allo studio del governo nel prossimo Dpcm sarebbe quella di "rendere rossi tutti i fine settimana".

Altrettanto pessimista e lapidario è Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti per il quale la stagione invernale è un "flop" che era stato già annunciato dopo l'andamento del turismo da marzo 2020. "Visto che il primo trimestre di ogni stagione invernale rappresenta circa 60 milioni di presenze - aggiunge Messina - noi stimiamo che ci sarà almeno un calo del 40% delle presenze al netto di queste misure ma se dovessero intervenire ulteriori restrizioni il calo sarebbe ancora maggiore". "Non è in discussione solo l'attività sciistica - aggiunge Messina - ma l'intera filiera che muove il turismo invernale e quindi i posti di lavoro e tutto l'indotto della montagna che quest'anno resterà fermo".

A essere molto colpito è anche il settore degli impianti di risalita che, secondo le stime di Federturismo, fattura ogni anno 1,2 miliardi di euro e conta su 15 mila dipendenti, di cui 5 mila a tempo indeterminato e 10 mila stagionali, che lavorano nelle oltre 400 funivie e 1500 impianti.