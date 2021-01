Si chiamano Alessio Gennari e Dino Bondavalli, avvocato il primo e giornalista il secondo, entrambi, soprattutto, appassionati di vino. Sono due sommelier iscritti all'Ais, l'Associazione italiana sommelier fondata a Milano il 7 luglio 1965, e sono anche... protagonisti di una sit-com. Da anni i due amici vanno a “caccia” di bottiglie, etichette, aziende, con l’obiettivo di scovare produzioni minori, vitigni autoctoni spesso sconosciuti al grande pubblico, piccole e grandi perle dello straordinario patrimonio vitivinicolo italiano. E allora perché non farne una web serie? Detto, fatto: insieme al regista Maurizio Tosto i due hanno lanciato House of Wine, dedicata al mondo del vino prodotta da NotizieGeniali.it e interamente ideata, realizzata e distribuita autonomamente dalla testata online nata a luglio 2020 con l’obiettivo di raccontare il mondo da un punto di vista originale, valorizzando l’ottimismo, la professionalità e la fantasia che rendono le persone e le esperienze assolutamente geniali.

Nei primi 4 mesi ha già registrato 70 mila accessi unici, raggiungendo una media di un migliaio di visitatori unici giornalieri, in costante aumento.

Nella sit-com che li vede protagonisti raccontano in maniera scanzonata come hanno fatto determinate bottiglie a finire nelle loro cantine. Il primo episodio li vede alle prese con la Tintilia di Di Majo Norante, realtà di Campomarino, in provincia di Campobasso. L’azienda produce vini da uve fin dal 1800 ed è da sempre in prima linea nella valorizzazione del patrimonio enologico del Molise, piccola regione capace di offrire vere e proprie perle in termini di qualità e originalità.