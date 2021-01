Sconfitte in Nba per Atlanta e Oklahoma, Gallinari si infortuna

ROMA (ITALPRESS) - Prima sconfitta stagionale per Atlanta nella regular-season dell'Nba. Gli Hawks cadono sul parquet dei Brooklyn Nets per 145-141 in una serata sfortunata per Danilo Gallinari: la 32enne ala lombarda, che aveva già saltato gli ultimi due match per una contusione al piede sinistro, si è procurato una distorsione alla caviglia destra andando a rimbalzo con Kyrie Irving. Per l'azzurro, che nei primi 3 minuti di gara aveva già totalizzato 5 punti e 1 rimbalzo, si teme un periodo di stop di qualche settimana. Kevin Durant è il più prolifico dell'incontro andando a referto con 33 punti. Sconfitta casalinga per Oklahoma City Thunder, messa a tappeto per 113-80 dai New Orleans Pelicans, trascinati dai 20 punti infilati da Brandon Ingram. Spazio tra i padroni di casa per Nicolò Melli, che esce dalla panchina e totalizza 17 minuti di impiego, impreziositi da 5 punti, 2 rimbalzi e 3 assist. Dopo 735 giorni, Houston ritrova John Wall, che con 22 punti contribuisce al primo successo stagionale dei Rockets, che si impongono sui Sacramento Kings per 122-119. Perde l'imbattibilità anche Orlando Magic, superato sul parquet amico dai Philadelphia 76ers per 116-92. Gli altri risultati delle gare della regular-season dell'Nba che si sono disputate nelle ultime due notti italiane: Boston Celtics-Memphis Grizzlies 126-107; Miami Heat-Milwaukee Bucks 119-108; Dallas Mavericks-Charlotte Hornets 99-118; San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers 107-121; Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers 128-105; Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 119-99; Washington Wizards-Chicago Bulls 130-133; Orlando Magic-Philadelphia 76ers 92-116; Toronto Raptors-New York Knicks; Utah Jazz-Phoenix Suns 95-106. (ITALPRESS). mc/red 01-Gen-21 11:43