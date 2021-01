Botti Capodanno, muore 13enne ad Asti, 8 feriti a Napoli

ASTI (ITALPRESS) - Dramma nella notte di Capodanno ad Asti. In via Guerra un tredicenne, presumibilmente per l'esplosione di un fuoco d'artificio, ha subito gravi lesioni all'addome. Il ragazzo è morto nella notte dopo il suo trasferimento all'ospedale di Asti. I carabinieri di Asti, coordinati dalla locale Procura, stanno svolgendo indagini sull'accaduto. A Napoli otto i feriti per i botti, tre nel capoluogo e cinque nell'hinterland. Tra questi c'è una donna colpita alla testa da un proiettile vagante, esploso durante gli spari dei botti dopo la mezzanotte. (ITALPRESS). jp/mgg/red 01-Gen-21 09:41