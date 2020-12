Anche il “dating” ha un particolare giorno dell’anno! È la prima domenica di Gennaio, quando si registra il più alto afflusso di traffico sulle Dating App alla ricerca del partner perfetto. Accade a fine delle festività natalizie, passate in famiglia o al termine di giornate, a riposo da lavoro o dagli studi, in cui si ha il tempo di riflettere sulla propria vita e ci si prefiggono nuove intenzioni per l’anno nuovo. Non c’è dubbio che tra queste vi è anche l’obiettivo di trovare il match perfetto, fin dai primi gironi di gennaio!

In molte parti del mondo, la prima domenica di gennaio è già passata alla cronaca come ‘Dating Sunday’ e a giudicare dall’incremento dell’utilizzo delle dating App, anche in Italia sarà lo stesso. Il 3 gennaio sarà il giorno più impegnativo dell'anno per gli incontri online. Con i single pronti a lasciarsi alle spalle quello che è stato un anno difficile, l'app di dating Inner Circle prevede che l'evento del 2021 vedrà il più grande aumento di attività mai registrato rispetto a una tipica domenica invernale:



Aumento del 250% del numero di match

Oltre il 55% degli utenti in più che si iscrivono all'App

Aumento del 65% del numero di messaggi inviati

Aumento del 70% del numero di scambi di numeri di telefono

In particolare per quanto riguarda l’Italia, ci si aspetta un boom di incremento nella ricerca del proprio partner. Paragonando infatti l’attività degli utenti italiani oggi, rispetto a come si comportavano l’anno scorso (la data presa a riferimento è il 1 dicembre 2019) la App Globale ha già registrato:



Un aumento del 45,8% di nuovi utenti

Un ottimo + 42% di messaggi scambiati

E un altrettanto incremento di oltre il 45% di numeri di telefono scambiati

David Vermeulen, CEO e fondatore di Inner Circle, commenta: "Le restrizioni del Covid hanno reso gli appuntamenti nel 2020 una vera e propria difficoltà, quindi ci aspettiamo il nostro più grande picco di attività per la 'Dating Sunday' nel 2021, quando i single si affretteranno ad usare le app di dating nella speranza di un anno più positivo.



"Ci aspettiamo in generale un aumento del 55% di nuovi utenti che aderiranno all'App, rispetto a una tipica domenica. E questo imposterà il tono per il mese - con la 'Dating Sunday' che sembra diventerà più simile ad un 'Dating January'. Il numero di persone che si accoppiano aumenterà drasticamente e ci aspettiamo anche che il numero di messaggi inviati aumenti del 65% e che la quantità di numeri di telefono scambiati aumenti del 70%".



Il momento migliore per incontrare il proprio match



Il COVID ha avuto un impatto enorme sul modello tradizionale degli incontri online nel 2020. In precedenza, l'attività su Inner Circle è aumentata nel fine settimana, ha raggiunto il suo apice la domenica sera ed è calata durante la settimana. Vermeulen spiega come le cose siano cambiate: "Durante il primo lockdown, il modello tradizionale è tramontato mentre le persone restavano a casa e non andavano al lavoro. Durante la settimana erano più online - e questa è probabilmente una tendenza a lungo termine, poiché ci si aspetta che le persone rimangano a lavorare da casa". “A gennaio 2020 abbiamo visto un aumento vertiginoso del 228% dei match globali rispetto alla settimana precedente. Tuttavia, nel 2021 le circostanze sono diverse. La 'Dating Sunday' sarà ancora più trafficata dopo un anno difficile per i single. Non solo prevediamo un aumento del 250% dei match nella giornata, ma ci aspettiamo anche che l'attività sia in aumento ogni giorno della settimana a gennaio".



Uno sguardo al 2020

Nel 2020, Inner Circle aveva previsto un aumento solo del 29% dei nuovi utenti che si sarebbero iscritti all'App durante la 'Dating Sunday' 2020 rispetto alla settimana precedente. L'aumento effettivo è stato del 49% poiché più single hanno sentito parlare della frenesia di accoppiamento durante la 'Dating Sunday'.



Statistiche Dating Sunday 2020:

rispetto ad una tipica domenica invernale

Aumento del 228% del numero di match

Aumento del 49% degli utenti che aderiscono all'App

Aumento del 62% del numero di messaggi inviati

62% dei numeri di telefono scambiati

Aggiunge Vermeulen: "Il settore degli incontri online sta crescendo a ritmo serrato con un numero sempre maggiore di single che scelgono di utilizzare le app di dating per trovare partner compatibili. Di conseguenza, la 'Dating Sunday' sta avendo un impatto maggiore anno dopo anno".



I top tips per il successo della 'Dating Sunday'

L'esperta di incontri di Inner Circle Charly Lester condivide i suoi top tips per i single per avere successo durante la 'Dating Sunday'.

Manifestate le vostre intenzioni: La 'Dating Sunday' è un'occasione speciale. Sfruttatela come un'opportunità per provare qualcosa di diverso - sia che si tratti di rischiare con persone che non sono normalmente "il vostro tipo" o di fare la prima mossa

Giocate: Gli algoritmi delle app di dating sono tali che più sei attivo, più sei visibile. Aumentate le vostre possibilità aggiornando il vostro profilo e mettendo like ai potenziali match

Rimanete nei paraggi per il turno serale: Inner Circle prevede che l'orario più affollato della Dating Sunday sarà tra le 21:00 e le 23:00