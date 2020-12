Coronavirus, Regno Unito approva vaccino Astrazeneca/Oxford

ROMA (ITALPRESS / Alliance News) - Il vaccino Covid-19 di AstraZeneca/Oxford è stato approvato per la fornitura di emergenza nel Regno Unito, con le prime dosi verranno rilasciate in giornata rilasciate in modo per l'avvio delle vaccinazioni all'inizio del nuovo anno. L'Agenzia britannica per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA) ha fornito l'autorizzazione per la fornitura del vaccino, "per l'immunizzazione attiva di individui di età pari o superiore a 18 anni", si legge in una nota. L'autorizzazione raccomanda due dosi somministrate con un intervallo compreso tra quattro e 12 settimane. "Questo regime si è dimostrato sicuro ed efficace negli studi clinici nel prevenire il Covid-19 sintomatico, senza casi gravi e senza ricoveri oltre 14 giorni dopo la seconda dose", afferma la società britannica. AstraZeneca sta collaborando con la Public Health England e il National Health Service England per supportare la distribuzione e il lancio del vaccino nel Regno Unito, "in linea con le raccomandazioni del MHRA e del Comitato congiunto del Regno Unito per la vaccinazione e il dosaggio dell'immunizzazione". Il gruppo mira a fornire "milioni di dosi nel primo trimestre", come parte di un accordo con il governo per 100 milioni di dosi in totale. L'Ad di AstraZeneca Pascal Soriot ha dichiarato: "Oggi è un giorno importante per milioni di persone nel Regno Unito che avranno accesso a questo nuovo vaccino. Si è dimostrato efficace, ben tollerato, semplice da somministrare ed è fornito da AstraZeneca senza scopo di lucro. Vorremmo ringraziare i nostri numerosi colleghi di AstraZeneca, l'Università di Oxford, il governo del Regno Unito e le decine di migliaia di partecipanti alla sperimentazione clinica". (ITALPRESS). col/ads/r 30-Dic-20 15:23