Coronavirus, il monito dell'Oms: la variante inglese "predilige" i più giovani

La nuova variante di Covid-19 "appare essere più facilmente trasmessa da giovani e bambini", ma ulteriori ricerche sono "in corso" su questo. A parlare di questa particolare caratteristica della variante Gb è l'inviato speciale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) David Nabarro, ai microfoni di 'Skynews'. L'esperto afferma che l'attività di ricerca specialistica in corso sulla nuova variante "porterà a un rallentamento" da parte dei governi sui divieti di viaggio. Lo riporta Adnkronos.

Che la nuova variante del virus "appaia più trasmissibile nei giovani" accresce i timori per la riapertura delle scuole, e a confermare l'esistenza di un problema al riguardo è anche Mark Harris, virologo dell'università di Leeds, che sempre a 'Skynews' evidenzia: "Vi è la preoccupazione che se questa variante si sta davvero replicando o sta crescendo meglio nei bambini, potrebbe avere un effetto a catena sulla diffusione del virus nell'intera popolazione Uk".

Spunta una variante ancora più contagiosa

Una nuova variante del coronavirus "ancora più contagiosa" è stata individuata nel Regno Unito dopo essere stata scoperta in Sudafrica. Il ministro della Salute Matt Hancok, come riferiscono i media britannici, ha annunciato che due cittadini del Regno Unito sono risultati positivi al rientro dal Sudafrica. Gli esami hanno evidenziato la presenza di una nuova "e altramente preoccupante mutazione del coronavirus" proveniente "dal Sudafrica". Il governo, quindi, dispone l'isolamento immediato per chi è rientrato dal Sudafrica nelle ultime 2 settimane. "Questa nuova variante -ha detto Hancock come si legge su The Independent- è estremamente preoccupante perché è ancora più trasmissibile e sembra essere mutata ulteriormente rispetto alla nuova variante che era stata scoperta nel Regno Unito".

I dati in Italia

Sono 14.522 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 23 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 553 morti che portano il totale a 70.395 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 175.364 tamponi.ì, il tasso di positività scende all'8,2%. I guariti sono 20.494 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall'inizio dell'emergenza a 1.322.067. Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente sono 7.139 in meno. In totale le persone positive al coronavirus in Italia sono 598.816. Sono 63 in meno di ieri le persone ricoverate in terapia intensiva con coronavirus, diminuzione che porta il totale dei pazienti nelle rianimazioni a 2.624. Cala invece di 402 il numero dei ricoverati con sintomi. Al momento nei reparti ci sono quindi 24.546 persone.