Etilika si rivolge al crowdfunding: obiettivo 500mila euro

Etilika, e-commerce specializzato nella vendita online su tutto il territorio nazionale di vini italiani, champagne e superalcolici, lancia su Mamacrowd una campagna di equity crowdfunding.

Dopo aver chiuso a dicembre 2020 un primo round d’investimento raccogliendo 425.000 euro, ora Etilika si apre all’ingresso di nuovi investitori e appassionati di vino puntando all’hard cap di 500.000€, per rafforzare la propria presenza in un mercato estremamente florido che, a livello globale, fa circolare 245 milioni di ettolitri di vino ogni anno e dove gli acquisti online stanno crescendo sempre più rapidamente. L’intento della società è investire i capitali raccolti per accelerare lo sviluppo sui mercati esteri, migliorare ulteriormente i processi di logistica, aumentare la presenza sui media e le campagne di marketing, incrementare la capacità di selezionare etichette da inserire a catalogo e completare lo sviluppo della sezione HoReCa, dedicata agli operatori del settore.

Lanciata nel luglio del 2019, Etilika ha raggiunto in meno di un anno e mezzo una posizione di rilievo che la colloca tra i principali player italiani senza ricorrere a investimenti esterni e oggi punta a chiudere il 2020 con un fatturato di circa 2.600.000€ contro i 200.000€ del secondo semestre 2019.

L'enoteca online Etilika è diventata in breve tempo un punto di riferimento per milioni di appassionati e un partner affidabile per le più importanti cantine italiane.

Etilika, con più di 1.500 etichette a catalogo, magazzini ottimizzati per lo stoccaggio dei vini, logistica interna che ha gestito nell’ultimo anno picking & packing di più di 40.000 colli e un efficiente servizio di customer care, ha raccolto più di 4.000 recensioni certificate con la percentuale di clienti soddisfatti più alta del settore (99,3% fonte Feedaty).

Alla base di questo successo è un team eterogeneo: i soci fondatori uniscono l’esperienza nel settore del commercio del vino, che comporta rapporti commerciali solidi e duraturi con fornitori, cantine e distributori, a quella nel settore ICT/Digital, che valorizza l’innovazione tecnologica e l’e-commerce.

“Questo è il miglior momento storico per investire in un e-commerce verticale di questo tipo, un business più stabile e meno rischioso dovuto alla solidità commerciale del prodotto trattato. Da una parte sempre più consumatori stanno prendendo confidenza con gli acquisti online anche nel Food&Beverage e ne stanno apprezzando gli indubbi vantaggi, dall’altra cantine e produttori stanno aumentando in modo rilevante gli investimenti relativi alla loro presenza su piattaforme digitali”, spiegano Michele Trotta e Marco Guerrini, co-fondatori di Etilika. “La nostra enoteca online vanta relazioni commerciali decennali con tutte le più importanti cantine italiane. È evidente che lo spazio per crescere è ancora grande, sia in Italia che all’estero, dove intendiamo ampliare la nostra offerta con un piano di sviluppo chiaro e misurabile”.