Ipocondria, “ansia da limbo” per la permanenza forzata tra le mura domestiche, depressione, “pandemic fatigue”, ovvero la stanchezza fisica e mentale che può far scattare comportamenti di insofferenza verso le regole. Ma anche i problemi familiari tra genitori e figli legati alla convivenza forzata, allo smart working e alle lezioni scolastiche o universitarie da casa, e i contraccolpi determinati dal ricorso eccessivo alla tecnologia e agli strumenti digitali.

Le ultime rilevazioni registrano tra gli italiani indici di stress simili a quelli del mese di marzo. Il 41% delle persone evidenzia un livello di stress tra 80 e 100 su 100 legato alla paura di essere contagiati o di poter contagiare gli altri senza saperlo. E molti italiani stanno già cercando consigli e sostegno. Il professor Alessandro De Carlo (psicologo e docente all’Università di Padova e alla Giustino Fortunato di Benevento) ha lavorato in prima linea nell’ospedale Covid di Schiavonia, a pochissimi chilometri di distanza dal primo focolaio di Vo’ Euganeo, trattando ansia e stress di medici, infermieri e operatori sanitari con la realtà virtuale. Il paese è diventato un caso di studio, e la gestione dello stress un’esperienza innovativa a livello mondiale. De Carlo, con il supporto di un gruppo di accademici di tre università italiane tra cui Padova, ha lanciato proprio in questi mesi l’app Sygmund: chiunque può collegarsi e trovare uno psicologo iscritto all’albo con cui confrontarsi in videochiamata, in qualunque momento e da qualunque luogo. Tutti i professionisti frequentano un periodo di formazione obbligatorio prima di poter offrire il loro servizio.

Si tratta di un counseling psicologico per il trattamento di ansia, stress e paure a cui si rivolgono persone di tutte le età. Gli utenti hanno la possibilità di esprimere il proprio giudizio sul professionista che ha dato loro supporto, non in maniera pubblica, ma segnalando le proprie impressioni al responsabile scientifico. Naturalmente in questo periodo le richieste di aiuto sono quasi esclusivamente legate al Covid. E paradossalmente le richieste di consulenza legata a problemi di coppia o di dipendenze sembrano essere scomparse. “Ansia e stress sono diretta conseguenza dell’incertezza – spiega Alessandro De Carlo – la pandemia ha tolto certezze fondamentali e questo porta la gran parte delle persone a sentirsi smarrite. E’ importante però sottolineare che non si tratta di una patologia ma di una fisiologica, normale reazione a una situazione straordinaria. Il supporto psicologico può fare molto in questi casi: non si tratta di interventi che fanno sparire il problema a monte, ma lo rendono più interpretabile e gestibile. E’ fondamentale intervenire per ridurre le conseguenze psicologiche di questo periodo a medio e lungo termine, per la salute dei singoli ma anche per evitare che si debba pagare un prezzo sociale”- In questo contesto, “Sygmund è una app nata per dare una risposta alle esigenze e alle necessità degli italiani. Con un clic ci si collega e si può parlare subito con uno psicologo, con cui poi si deciderà se effettuare un percorso da cinque oppure otto sedute. E’ un modo sostenibile per supportare le persone”. La app è scaricabile su tutti i telefoni, non prevede tracciamento così da mantenere alto il livello di privacy di chi la utilizza, inoltre tutti gli psicologi sono tenuti per legge al segreto professionale. L’idea è che occorra “intervenire sull’emergenza Covid in relazione non più soltanto agli aspetti epidemiologici e virologici. Le istituzioni devono includere la psicologia e gli psicologi nelle cabine di regia e provvedere al supporto psicologico per la popolazione, altrimenti le conseguenze di questo periodo andranno molto oltre la pandemia”.