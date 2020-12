La nuova variante del virus spaventa i mercati: Piazza Affari perde il 2,6%

Dopo settimane di calma, le borse tornano a provare la paura. Colpa - doppia - della Gran Bretagna. Da una parte, perché la Brexit a condizioni compatibili con le economie europee è un sentiero sempre più stretto. Dall'altra perché la nuova variante del Covid-19 terrorizza i governi e le borse. Eppure gli esperti avvertono: è più contagiosa ma non più pericolosa. E soprattutto non è resistente al vaccino. Niente da fare, una nuova giornata di panico che, fortunatamente, si conclude ancora in modo tutto sommato accettabile.

La nuova versione del Covid, che presenta una capacità di diffusione più alta, ha spinto l'avversione al rischio e fatto passare in secondo piano le notizie in arrivo dagli Stati Uniti dove, dopo mesi di trattative, democratici e repubblicani hanno raggiunto l’accordo sul un piano espansivo da 900 miliardi di dollari.

Sul paniere di Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha chiuso a 21.410,51 punti (-2,57%), spicca l’andamento di CNH Industrial e Diasorin, salite rispettivamente dell’1,1 e dello 0,59 per cento. Le performance peggiori sono invece registrate dai titoli del comparto energetico: Tenaris ha segnato un -2,62%, Saipem un -3,93% ed Eni ha registrato la performance peggiore del paniere delle blue chip chiudendo con un -4,37%. Giornata da dimenticare anche per Leonardo e Telecom Italia, scese rispettivamente del 3,19 e del 3,74 per cento.

Dal fronte titoli di Stato, lo spread Btp-Bund ha segnato un aumento dell’1,6% a 112 punti base.