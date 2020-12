È difficile immaginare un anno più disruptive del 2020. Un anno che ha dato un nuovo significato al risk management, mettendoci di fronte a quella tempesta perfetta che ha messo a dura prova le aziende in ogni ambito: dalla supply chain alle risorse finanziarie, dalle gestione delle risorse umane alle sfide del mercato. Un anno, soprattutto, che ci ha proiettati in un nuovo futuro, completamente da ripensare. Ora le nuove parole d'ordine sono resilienza e ripresa.

Partiamo dai numeri (e da chi i numeri li maneggia quotidianamente): quelli emersi nel Convegno Outlook Finance 2021 (dal profetico titolo "La pandemia: da cigno nero a navigazione in un mondo diverso") del 3 dicembre organizzato dal Cdaf (Club Dirigenti Amministrativi e Finanziari) insieme con Andaf, Unione Industriale di Torino e Intesa Sanpaolo.

«La crescita mondiale del Pil rimbalzerà nel 2021 dopo il crollo di quest’anno. Analogamente il commercio mondiale, basilare per un paese esportatore come il nostro», spiega Fabrizio Guelpa, della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Quanto all'Eurozona, l’atteso calo del Pil per il 2020, «assieme alle difficoltà nel rispetto delle misure di prevenzione mette a rischio la ripresa 2021», aggiunge Guelpa. Per parlare davvero di ripresa si dovrà attendere qualche anno. «Ma il recupero di attività̀ conseguente alla diffusione di un vaccino, assieme alla spinta da Next Generation EU, consentirà̀ una crescita del Pil italiano al di sopra del potenziale per tutto il periodo 2021-2024». Già durante la scorsa estate l'Italia ha mostrato un rimbalzo della produzione industriale più alto rispetto a quello degli altri Paesi Ue, anche grazie agli stimoli fiscali (per il 2020 tra Decreto Cura Italia, Decreto Agosto, Decreto Rilancio e Decreti Ristori si è trattato di 108 miliardi di euro). Stimoli che proseguiranno nei prossimi anni.

Niente sarà più come prima

«Outlook Finance 2021 restituisce una proiezione non così negativa come ci si sarebbe atteso», spiega a Economy Carlo Salomone, Consigliere Club Dirigenti Amministrativi e Finanziari: «La direzione importante ora è cogliere le occasioni di finanziamento europeo in ambito di sostenibilità, green e digitalizzazione con una buona governance». Già, perché la ripresa si giocherà proprio su questi ampi filoni. «Certo saranno fondamentali l’evoluzione di equilibri geopolitici (gli Stati Uniti con Biden, quale Brexit, le relazioni con la Cina), e i tempi e i modi dei prossimi vaccini Covid. Molto sta cambiando, in forme che potranno essere permanenti», continua Salomone. «Basti pensare allo smart-working e a come esso potrà influire anche sul modo di vivere nelle aree metropolitane, e non solo. Outlook Finance 2021 prosegue considerando quanto altro sta cambiando: oltre al sostegno alle imprese offerto dal sistema bancario con le garanzie pubbliche, occorre trovare spazi per canalizzare a sostegno dell'economia reale anche la grossa massa di liquidità e risparmio delle famiglie, disponibile ancorché polarizzata». E nella visione di rilancio reale dell'Italia di cui Next Generation EU è strumento irrinunciabile «i punti chiave sono selettività su pochi filoni d'eccellenza, la velocità di innovazione, l’attenzione allo sviluppo stabile nel futuro», conclude Salomone.

Verso il green deal

«Sulla transizione green l'Italia è già ben posizionata e non solo sul fronte della riduzione delle emissioni», sottolinea Fabrizio Guelpa: «Abbiamo un primo posto dell’Unione Europea per brevetti climate change mitigation, con una quota del 25,2% nel periodo 2009-16, davanti a Stati Uniti (23,6%) e Corea (18,7%). Oltre il 30% delle invenzioni europee riguarda il settore energetico (rinnovabili). In Europa guida la Germania, seguita da Francia e Italia». Anche sul fronte degli investimenti si registra un cambio di passo: «Finanza e investitori credono nella sfida ambientale e la pandemia ha ulteriormente rafforzato la domanda di investimenti che tengano conto dei fattori ambientali, sociali e di governance sottolineando l’importanza di modelli di business sostenibili e resilienti». Siamo indietro, però, sulla digitalizzazione: «Secondo l’indice Desi (Digital Economy and Society Index) impiegato dalla Commissione Europea per misurare la digitalizzazione dei diversi paesi membri, l’Italia nel 2020 perde due posizioni e si colloca al quartultimo posto per grado di digitalizzazione, ma può aiutare in questo senso il passaggio generazionale: le imprese che hanno almeno un under 40 nel board tra il 2008 e il 2018 hanno mostrato un incremento del fatturato del 24,7%, contro lo 0,1% di crescita delle imprese con un board completamente over 65. Questa crescita avviene grazie alla maggiore propensione all’innovazione e al green dei giovani», spiega Guelpa: «Sono più di mezzo milione le imprese guidate da giovani con meno di 35 anni oggi presenti in Italia. È un numero importante, pari all’8,7% di tutto il sistema produttivo nazionale. Le imprese giovanili mostrano una buona proiezione all’innovazione, che si può cogliere anche guardando la partecipazione dal punto di vista delle start-up innovative: quasi una impresa su 5 (il 18%, per poco meno di 2.100 unità su un totale di oltre 11mila unità) è a prevalenza giovanile. Anche dal punto di vista dell’economia “verde”, tanti giovani imprenditori investono in tecnologie, prodotti e servizi a minor impatto ambientale: secondo la rilevazione effettuata da Unioncamere a fine settembre 2020, tra le imprese giovanili manifatturiere, il 47% ha investito nella green economy nel passato triennio, contro il 23% delle altre imprese».

I nuovi paradigmi

«La pandemia ci ha offerto nuove opportunità nel ridisegnare le strategie di mercato, mettendo in crisi il modello distributivo tradizionale basato su retail e Gdo», sottolinea il presidente del Cdaf Giorgio Giodda. «Che lo si condivida o no, la conversione all’e-commerce è chiara, irreversibile e irrinunciabile: se prima era nell'ordine delle cose, ora è impellente e a pandemia conclusa tale trend troverà ulteriore conferma. Un secondo step di riflessione riguarda l'opportunità di ridisegnare le logiche di comunicazione: sono finiti i convegni, i grandi meeting, la presenza giornaliera e continuativa sul posto di lavoro con la conseguente occupazione fisica degli spazi. C’è un modo di lavorare completamente diverso, più agile, con riunioni in videochat tre o quattro volte al giorno. In termini di location vediamo la crisi delle sedi prestigiose in cui ospitare clienti e dipendenti, ubicate nei centri storici dei grandi centri urbani. Non si tratta solo di ubicazione, ma della logica con cui i rapporti si sviluppano: non si passa tutta la giornata in riunione, ma si lavora in maniera diversa, piu mirata e delocalizzata. La terza indicazione che emerge», conclude Giodda, «è la maggiore attenzione ai valori della salute: tutto quello che è eco, circolare, green, share economy, ha sempre più attenzione da parte del management delle società»

In tema di nuovi equilibri per l’economia e l’ambiente Roberto Schiesari, professore di Business Financial Strategy presso il Dipartimento di Management dell’Università di Torino, osserva che «la tempesta Covid ha accelerato, tendenze già in atto per le imprese, l’economia e le persone, alterando gli equilibri: molto non sarà più come prima. I temi chiave di questo periodo sono l’incertezza – tra i temi più sentiti il lavoro a rischio (specie per le donne e i giovani) – e la rilevante criticità delle scelte che incombono per il futuro del nostro Paese. Le grandi risorse finanziarie pubbliche e il risparmio privato devono essere volte a riforme che eliminino i vincoli allo sviluppo privilegiando sostenibilità e innovazione, fine e mezzo, privilegiando sia la crescita del capitale umano sia le delle innovazioni tecnologiche. Varieranno valori e comportamenti», prosegue Schiesari, «finanza ed ambiente devono quindi convivere: non più modelli incentrati solo sullo shareholder value, ma una particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale e sociale». Quale relazione tra innovazione e sostenibilità? «I modelli di business e le catene del valore vanno ripensate: creare lavoro con uno sviluppo sostenibile, nel contesto di digitalizzazione della quarta rivoluzione industriale, secondo il modello della "quadrupla elica", ovvero governo, ricerca, business, società”» Fondamentale diventa quindi la consapevolezza che non vi è trade off tra innovazione e sostenibilità e l’importanza dell’applicazione di criteri Esg (Environmental, Social, Governance) nelle scelte strategiche ed operative. «L’attenzione al cambiamento climatico ha ulteriormente variato le prospettive a lungo temine delle imprese, e le scelte sul tipo di lavoro e di consumo sono sempre più orientate (in particolare tra i millennials) al rispetto delle condizioni di compatibilità Esg». Tali scelte non sono solo scelte di responsabilità sociale, ma possono anche generare performance molto positive, come dimostra una ricerca su 2000 imprese che ha indicato come l’attenzione agli aspetti Esg produca in larga maggioranza equity returns positivi.È le dimensioni non contano: il 50% delle Pmi dichiara di voler estendere la strategia della sostenibilità ambientale. Peccato che poi i buoni propositi si infrangano contro costi elevati, burocrazia, ottenimento delle certificazioni. «Diventa quindi cruciale», prosegue Schiesari «dedicare risorse significativamente maggiori, e di qualità, anche alla formazione, per disporre, ed attrarre risorse umane, e capitali».

L'unione fa la forza

Quel che è certo è la pandemia ha sbugiardato una volta per tutte l'adagio popolare del "chi fa da sé fa per tre": «Solo dall’alleanza di tutti i soggetti protagonisti del contesto sociale ed economico - imprese, istituzioni, università, centri di ricerca e, ovviamente, sistema bancario - sarà possibile contrastare gli effetti della pandemia e porre le basi per un rilancio dello sviluppo e dell’occupazione», conferma Teresio Testa, Direttore regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo. Che poi non è l’unico tema urgente del 2021: «Bisognerà anche affrontare l’aspetto del degrado ambientale e dell’esaurimento delle risorse. Una delle soluzioni si chiama economia circolare, ovvero il recupero e riuso di materiali, spazi ed energia. Possibile solo se si cambiano le tecnologie, i processi produttivi, la logistica di distribuzione, intervenendo sugli impianti e le infrastrutture. Per questo Intesa Sanpaolo ha creato un plafond di 6 miliardi dedicato agli investimenti in circular economy delle aziende. Una sensibilità incentivata anche attraverso le nuove linee di credito S-loan, attraverso le quali imprese che investono in ottica “Environment, Social e Governance” ottengono tassi migliori man mano che il progetto avanza». Il momento è difficile, ma può diventare una chiave di svolta verso un modo di produrre e di consumare più sostenibile, sfruttando anche l’opportunità dell’Ecobonus e degli altri incentivi fiscali per rinnovare il nostro patrimonio edilizio, obsoleto sotto molti punti di vista, rilanciando l’intero settore delle costruzioni e della filiera ad esso collegato (arredo, idraulica, etc.): «La filiera è del resto un forte elemento di tenuta della nostra economia. Intesa Sanpaolo da anni ha creato un programma che consente di estendere alle aziende che ne fanno parte i benefici del capofiliera, facilitando l’accesso al credito», spiega Testa. «Il nostro obiettivo è rafforzare ulteriormente i legami a monte, con i fornitori, e a valle, con i distributori. Nei mesi del lockdown abbiamo firmato importanti accordi in tal senso e già si vedono i risultati sulla tenuta del sistema». Con le banche a fare da collante: «Le banche saranno un canale importante anche per il programma Next Generation EU. Intesa Sanpaolo ha già messo in campo una squadra di ingegneri per la trasmissione dei fondi europei. Ci sono tutti i presupposti per trasformare il 2021 in un anno di svolta e noi faremo la nostra parte».

Teresio Testa, Direttore regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo

«Se l’innovazione è nel Dna dell’imprenditore, la sua velocità di attuazione, in un contesto in cui molti schemi sono variati o imprevisti, è determinante. E le previsioni indicano che l’Italia reagirà meno velocemente di Francia e Germania», concorda Stefano Serra, vice Presidente dell’Unione Industriale di Torino e Presidente Amma. «Le filiere sono importanti, e sono ben presenti nella attuale riflessione in Amma, non solo quelle tradizionali, verticali, ma anche in forme più estese, tra produttori in ambiti simili, non più concorrenti, ma “federati” con maggior forza verso i veri concorrenti altrove. Lo shock da ‘cigno nero’ sulle imprese ha richiesto interventi, con analogia medica, di “emergenza per stabilizzare il paziente”. In termini economici circa 90 miliardi di debito Paese, di cui gran parte per stabilizzare. Occorrono ora misure per generare il rilancio, destinate principalmente all’innovazione (“tecnologie di domani” con ritorno sui relativi investimenti) e non solo al recupero del fatturato pre-Covid. Ciò genererà fabbriche, posti di lavoro e un futuro per le nuove generazioni. Le linee guida per l’Italia, a partire da Next Generation EU», continua Serra, «sono diventare player tra i primi 3 nel mondo su 2-5 settori, e creare le condizioni locali, di lavoro e residenza, per attrarre famiglie, competenze e capitali. Torino punta a diventare il terzo polo italiano di startup».

L'importante è innovare

«L’innovazione è, e sarà, un fattore di competitività imprescindibile. Così come l’economia circolare per Intesa Sanpaolo resterà strategica negli anni a venire», rincalza Guido de Vecchi, direttore generale Intesa Sanpaolo Innovation Center. «A conferma dell’importanza della diffusione del nuovo paradigma, nel 2018 abbiamo ideato e costituito con Fondazione Cariplo il Circular Economy Lab, una partnership che vede coinvolte le rispettive società dedicate all’innovazione: Intesa Sanpaolo Innovation Center e Cariplo Factory. Stiamo, inoltre, puntando sempre più sulla formazione in ambito circolare dopo l’avvio, con Intesa Sanpaolo Formazione, di un Executive Master in Business Administration nell’ambito del Programma Academy per le Imprese dove tra i temi affrontati proprio la circular economy riveste un ruolo centrale. In ambito green economy il forte cambiamento in atto punta a slegare la produzione dallo sfruttamento delle materie prime esauribili», conclude de Vecchi, «e la Commissione Europea ha raccolto la sfida dedicandovi una parte importante del Recovery Fund. Intesa Sanpaolo si è attrezzata da tempo su questo fronte così da poter fare la nostra parte per una ripresa duratura e sostenibile nel lungo periodo».

«Il credito bancario, anche grazie agli interventi governativi di accesso allea garanzie pubbliche», chiosa Stefano Firpo, Direzione Sales e Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, «ha costituito un importante ancora di salvataggio utile a dare immediata liquidità emergenziale ad un sistema imprenditoriale ampiamente colpito delle misure di prevenzione della diffusione del virus. Intesa Sanpaolo ha aumentato le erogazioni di credito per più di 30 miliardi di euro alle Pmi. I livelli di indebitamento del corporate Italia sono aumentati, ma fortunatamente rimangono ancora sostenibili. Si registrano anche cospicui incrementi di liquidità nei conti di molte imprese che occorre al più presto canalizzare verso gli investimenti nella duplice transizione: digitale e ambientale, sfruttando gli incentivi del nuovo piano transizione 4.0 rafforzati con la legge di bilancio 2020 e le opportunità che le imprese italiane possono cogliere attraverso produzioni e prodotti più sostenibili».