Il 2020 volge al termine e il Schaffhausen Institute of Technology (SIT), istituzione internazionale, fondata da imprenditori, guidata da scienziati e da ricercatori di livello mondiale – tra cui Fabio Pammolli, Professore di Economia, Finanza e Management Science al Politecnico di Milano e Fondatore dell’ IMT Institute for Advanced Studies di Lucca - guarda a un anno pieno di attività che ha fornito delle buone basi per i piani da sviluppare nel 2021, tra cui l’apertura di una nuova sede e l’Italia è tra i paesi fortemente presi in considerazione.

In meno di un anno, l'istituto si è trasformato in uno speciale ecosistema, in grado di veicolare la conoscenza in varie forme attraverso i suoi più recenti programmi didattici: SIT Master in Computer Science e Software Engineering, Cyber Security Online Course per i dirigenti della SIT Academy, SIT Alemira (digital learning ecosystem) per l’educazione e la ricerca, SIT Programming School per i bambini, SIT Autonomous per i servizi di consulenza di IA e Machine Learning per la mobilità senza conducente.

E per l'anno prossimo, il SIT sta pianificando un'espansione ancora più grande, sia in termini di progetti, che di ampliamento territoriale.

Il team dell'ecosistema del Schaffhausen Institute of Technology ha presentato le principali attività svolte nel 2020, rivelando ambiziosi piani di espansione per il prossimo anno. Non più solo un istituto, bensì uno speciale ecosistema educativo con impatto global. SIT oggi ingloba con successo scienza, ricerca, istruzione e business attraverso 8 progetti. Anche la comunità dell’Istituto cresce con 42 nuovi studenti ammessi ai master su 1864 candidature.

Il 2020 volge al termine e l'intero team del Schaffhausen Institute of Technology (SIT), in retrospettiva, guarda a un anno pieno di attività che ha fornito delle buone basi per i piani da sviluppare nel 2021. In meno di un anno, l'istituto si è trasformato in uno speciale ecosistema, in grado di veicolare la conoscenza in varie forme attraverso i suoi più recenti programmi didattici: SIT Master in Computer Science e Software Engineering, Cyber Security Online Course per i dirigenti della SIT Academy, SIT Alemira (digital learning ecosystem) per l’educazione e la ricerca, SIT Programming School per i bambini, SIT Autonomous per i servizi di consulenza di IA e Machine Learning per la mobilità senza conducente.

E per l'anno prossimo, il SIT sta pianificando un'espansione ancora più grande, sia in termini di progetti, che di ampliamento territoriale. L'Italia è tra i paesi in lizza per l'apertura di una nuova sede. Ricordiamo che nel team dell'Istituto spicca anche la presenza di Fabio Pammolli, Professore di Economia, Finanza e Management Science al Politecnico di Milano e Fondatore dell’ IMT Institute for Advanced Studies di Lucca.

Serguei Beloussov, fondatore e principale investitore dell'ecosistema, si dichiara particolarmente soddisfatto per il rapido passaggio del SIT da istituto ad ecosistema: "Il SIT è cresciuto in un contesto di crisi sanitaria senza precedenti, dimostrando l'importanza dell'approccio interdisciplinare. Sia il corpo docenti che gli studenti oggi vedono l’apprendimento trasformativo come motore di cambiamento, con il concetto di ecosistema particolarmente valido in ottica di espansione futura".

SIT STAR Contest

I Master del SIT prevedono la laurea degli iscritti ai corsi del 2019. Tutti gli 8 studenti frequentano il doppio programma del SIT e sono ora impegnati nella stesura delle tesi. Nel 2020 sono stati ammessi 42 studenti provenienti da 22 paesi. In particolare, 7 di loro sono stati ammessi ai Master grazie al SIT STAR Contest, il concorso online di informatica dell'istituto che ha messo alla prova 416 aspiranti nella fase finale del 2020. Il prossimo SIT STAR Contest si svolgerà nel febbraio 2021 e riunirà i partecipanti per una prova pratica dal 1° al 7 del mese. La finale del SIT STAR Contest è prevista per il 10 febbraio. La registrazione ai concorsi inizierà a gennaio e tutte le novità relative saranno pubblicate sul sito dell’isituto.

SIT come ecosistema nel 2020 e i piani per il 2021

Nel 2020, SIT Academy ha lanciato il suo corso online di punta sulla sicurezza informatica per i dirigenti, suscitando l'interesse di oltre 1500 professionisti. SIT Alemira si è assicurata i primi clienti come ecosistema digitale per Acronis, SIT Masters e SIT Academy, raggiungendo un tasso di crescita mensile del 200% e oltre 10.000 ore di apprendimento al mese. SIT Programming School ha iniziato a collaborare con la Scuola Internazionale di Schaffhausen, aiutando i bambini dai 7 ai 13 anni nell’apprendimento della programmazione. Nel 2020, la scuola ha trasmesso via streaming 60.000 ore d’insegnamento a 6500 studenti. SIT Automonous ha lanciato il team Acronis SIT Autonomous per partecipare alla Roboroce, la prima serie di corse al mondo per auto autonome e proprio il team Acronis SIT Autonomous si è aggiudicato il 1° posto nella Roborace Season Beta Round.

Le ambizioni del SIT per il prossimo anno prevedono un'espansione, sia a livello territoriale, che di programma. Al momento, l’ente sta considerando diverse località per il suo primo campus all'estero. Anche la SIT Programming School si sta espandendo, avendo già scelto Singapore come sede per la sua nuova scuola nel 2021. La SIT Academy sta sviluppando 8 nuovi corsi online, che abbracciano le tecnologie quantistiche, l’Intelligenza Artificiale, il Machine Learning, e gli Advanced Materials, vale a dire i materiali che contribuiscono a migliorare l’ambiente. SIT Alemira si prepara a lanciare SIT Alemira Bootcamp, un ambiente di apprendimento online integrato basato sulla pratica.

L'ecosistema di startup di SIT StartGarden sta raccogliendo, all’interno del SIT, la prima pipeline di startup per l'incubazione e l'accelerazione per il 2021. L'ecosistema di startup punta ad avviare i suoi primi programmi a maggio 2021, avendo già organizzato la consulenza legale e IP per le giovani imprese. L'anno prossimo, SIT StartGarden prevede di avere i suoi primi 10-15 team a Schaffhausen e di implementarli nell'ecosistema. SIT sta creando il fondo di venture capital SIT Capital con una base di $ 50M, un assegno medio di $ 0,5-1M e un focus su temi quali Quantum Tech, Smart Materials, Computer Science, Software Engineering e Business Science. In particolare, il fondo cercherà di individuare startup tech legate a Artificial Intelligence & Machine Learning, Cyber Security, Info Integrity, Autonomous Machines e Digital Transformation, lavorando principalmente sulla fase seed e round A.