I Bitcoin di nuovo alle stelle, si profila il bis del 2017

Il Bitcoin torna sotto i riflettori. La scorsa settimana la moneta virtuale capostipite ha toccato nuovi massimi sui mercati in cui è scambiata superando i 23.000 dollari e portando i guadagni di quest'anno a oltre il 200%. Ci sono molte ragioni, dietro questo rally. Tanto per cominciare, molti investitori pensano che la moneta digitale sia pronta a diventare il nuovo oro - cioè un modo efficace per diversificare i propri portafogli e proteggersi dall'inflazione. Alcuni potrebbero addirittura sostenerla per trasformarla nel nuovo dollaro americano: il recente annuncio di PayPal che permetterà le transazioni in valuta criptata dovrebbe aumentare le sue possibilità di diventare un metodo di pagamento tradizionale. Ma il più grande motore di questo particolare rally potrebbe non essere affatto quello degli investitori al dettaglio: potrebbe essere dovuto agli investitori istituzionali, che si stanno accalcando nella criptovaluta in massa per rendere i loro portafogli ancora più diversificati.

Alcuni grandi investitori stanno già iniziando a lanciare obiettivi di prezzo piuttosto sfidanti per la criptovaluta, con uno che azzarda addirittura la soglia paranoica dei 400.000 dollari. Ma gli scettici - non ultimo Warren Buffett - potrebbero rievocare al 2017, quando il bitcoin è andato su verso livelli simili agli attuali prima che si schiantasse e bruciasse.

Parlando di grandi movimenti di prezzo, un piccolo fondo cripto ha più che triplicato il suo valore dal suo debutto poco più di una settimana fa, superando di gran lunga le prime dieci valute digitali che sta tracciando. Il prezzo del fondo è ora superiore del 369% rispetto ai valori sia del bitcoin che dell'ethereum, il che significa che gli investitori potrebbero acquistarli completamente per molto meno di quanto servirebbe per accedere al fondo. E' probabile che il fondo si sia impossessato di investitori istituzionali orientati all'arbitraggio, solo per poi attirare l'attenzione degli investitori al dettaglio. E questo potrebbe servire solo a mostrare come la mania per qualsiasi cosa sotto il marchio "bitcoin" potrebbe essere fuori controllo...