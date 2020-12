Pronti? ripartenza, via!nel 2021 torneremo a fatturare

Più 16,1%. Sembra la crescita del Pil cinese di qualche anno fa, invece è quella del Pil italiano registrata dall’Istat nel terzo trimestre. Un dato che ha colto di sorpresa tutti, analisti inclusi: il centro studi di Confindustria, per esempio, si aspettava un rimbalzo più contenuto, nell’ordine del 9-10%. Ma la recrudescenza della pandemia e la sciagurata incapacità di prepararsi nei mesi di tregua hanno spento la ripresa. Le attese per il quarto trimestre sono tornate negative: la stima di Prometeia è di un meno 3,4%. L’illusione di un fine anno col botto è così svanita tra un Dpcm e l’altro, in un’Italia molto più rossa e arancione che gialla. È vero che la stretta non è forte come quella di marzo, ma c’è chi come l’economista della Luiss Sergio De Nardis mette in guardia contro un rischio: quello di avere l’offerta, con i settori economici aperti che producono, ma non la domanda da parte di famiglie e imprese. Qualunque sia l’entità del nuovo stop nel quarto trimestre, l’imperativo categorico è ora trovare il modo di tornare a crescere in modo baldanzoso nel 2021, nonostante tutto sembri congiurare nella direzione opposta. I segnali di speranza però ci sono, e vengono manco a dirlo dalle imprese manifatturiere, che hanno dimostrato una capacità di reazione per certi versi inaspettata dopo la fine del primo lockdown. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha detto chiaramente che il governo non si deve intestare il merito di questa dimostrazione di resilienza. Al contrario, le imprese oltre che contro la pandemia si sono trovare a combattere contro quella che è stata felicemente definita burodemia. Secondo un sondaggio condotto da Confartigianato su oltre 3mila imprenditori associati, Il 69% delle micro e piccole imprese ha per esempio lamentato grandi difficoltà per accedere ai servizi pubblici dopo il lockdown. Lo smart working a quanto pare non sempre funziona, o quantomeno non funziona nella pubblica amministrazione...

Non ci sono solo la pandemia da coronavirus e quella burocratica a frapporsi tra le imprese e la necessità di una crescita sostenuta. Gli ostacoli, come vedremo, sono numerosi. Non sorprende quindi che la Commissione europea abbia abbassato la stima di crescita dell’Italia nel 2021 dal 6,1 al 4,2%, un livello insufficiente per far tornare la produzione reale ai livelli pre-pandemici entro il 2022. E se si sbagliassero? Se non avessero fatto i conti con la nostra capacità fortissima di spinta commerciale, ideativa, creativa e di intrapresa, e con il fatto che tiriamo fuori il meglio proprio nei momenti di grave difficoltà, vedi da ultimo la ricostruzione del ponte Morandi? «Le stime dell’Ue secondo me sono troppo pessimistiche» dice l’economista eretico Giulio Sapelli, «quei conti si fondano spesso su quel che dichiarano gli imprenditori, non sono statistiche ma exit polls con un po’ di algoritmi che guardano sempre con la testa rivolta al passato». Il suo ottimismo deriva proprio dalla capacità di reazione dimostrata dalle imprese produttive dopo il primo lockdown. «L’industria manifatturiera ha avuto una ripresa spettacolare e inaspettata in tutto il mondo» sottolinea Sapelli, «e proprio in questo quadro complesso le caratteristiche dell’imprenditoria italiana, e in particolare quelle delle Pmi, vengono esaltate. Le Pmi manifatturiere hanno resa manifesta una resistenza e una capacità che si ritrova anche negli ultimi dati elaborati da Enrico Quintavalle per Confartigianato».

Gli esempi non mancano: nei report di Confartigianato si evidenzia come nel settore della moda ad agosto, prima della nuova ondata pandemica globale cresciuta da settembre, il calo tendenziale della produzione sia stato quasi completamente assorbito, e gli ordinativi abbiano segnato un aumento del 12,9%, superiore alla crescita del 6,1% della media del manifatturiero; anche in quello dei mobili nel mese di agosto gli ordinativi hanno fatto segnare un aumento del 14,7%. Certo non tutte le attività economiche hanno visto una ripresa. «Naturalmente quel che è stato catastrofico è stato il crollo di tutti i servizi non essenziali» rimarca Sapelli, «tutto ciò che è merce non per produrre altra merce ma per produrre consumo finale. Ma per un economista ricardiano come me, che pensa che la rendita e i lavori improduttivi siano la cosa più terribile che possa capitare, non è così grave, specie per questa cosa scandalosa della movida che provoca pandemia, non produce e generalmente in tutto il mondo è lavoro nero». Per Sapelli le risorse vanno concentrate sui lavori produttivi, non su quelli improduttivi. «I soldi vanno messi solo nelle infrastrutture e nelle imprese: basta, è finita la cuccagna, sono tempi catastrofici» incalza l’economista, «gli unici lavori improduttivi a cui si devono dare ristorni sono quelli simili all’industria, cioè l’hotellerie e i ristoranti. Abbiamo creato le fondazioni bancarie, diamo a loro il compito di sorreggere chi ne ha bisogno, come i baristi rimasti senza clienti. Solo l’industria manifatturiera ci può salvare, e la fede».

Puntiamo sulle nuove idee

La scelta dei comparti sui quali puntare per ottenere una ripresa il più forte possibile è fondamentale. Anche perché si intravede all’orizzonte l’ennesima tempesta perfetta: a metà 2021 scadranno molte moratorie, e i sostegni governativi, inclusi quelli per l’occupazione, inizieranno a scemare. Ma come hanno scritto gli artigiani della Cgia di Mestre, «la tanto agognata riforma fiscale verrà introdotta solo a partire dal 2022 e gli investimenti nelle grandi infrastrutture sono legati ai finanziamenti del Next Generation Eu che, nella migliore delle ipotesi, arriveranno solo nella seconda metà del 2021, espletando il loro effetto solo a partire dall’anno successivo». Le previsioni di Confindustria confermano che gli effetti del Recovery Fund si vedranno poco nel 2021, un po’ di più nel 2022, per crescere nel 2023 e raggiungere il massimo nel 2024. Se questo è il quadro, sostenere i settori imprenditoriali che hanno dimostrato di saper reagire meglio alla pandemia è, o dovrebbe essere, una scelta strategica ineludibile. Tra questi figura senza dubbio quello delle startup. È quel che indicano i risultati dell’indagine L’impatto dell’emergenza Covid-19 sulle startup e sull’ecosistema dell’innovazione in Italia, realizzata da Vc Hub Italia in collaborazione con Ey: nei primi 6 mesi dell’anno nonostante il lockdown il 58% ha aumentato il personale, il 32% ha registrato un aumento della domanda e il 27% una crescita dei ricavi. «La pandemia che stiamo attraversando ha creato uno shock culturale dal punto di vista dell’utilizzo del digitale e delle nuove tecnologie» dice Marco Gay, amministratore delegato di Digital Magics e presidente di Confindustria Piemonte, «le startup, e noi che ne abbiano oltre 70 in portafoglio ne abbiamo una prova tangibile, hanno saputo reagire, dimostrando una resilienza straordinaria. Sono certo che oggi sono parte essenziale dell’industria dell’innovazione nel nostro paese, e che quindi saranno una parte altrettanto essenziale per la ripartenza e il futuro economico di questo paese».

I risultati delle startup di Digital Magics confermano che su questo comparto si dovrebbe puntare senza indugio se si vogliono davvero smentire le cassandre di Bruxelles: «Tra luglio e ottobre abbiamo portato a buon fine otto aumenti di capitale in altrettante partecipazioni, e altri li stiamo portando avanti» sottolinea Gay, «la cosa interessante è che c’è stata una forte presenza di investitori terzi: il totale investito è di circa 8 milioni di cui circa 3 dal Fondo nazionale innovazione, che ha avuto un ruolo importante nel consolidare il clima di fiducia che si vive attorno all’ecosistema delle startup; le terze parti hanno investito tutta la differenza. Questo dimostra che i numeri e i talenti alla base di queste operazioni sono reali».

Sulle startup insomma bisogna puntare con ancora maggiore convinzione. «È vero che oggi si sta già facendo molto più di prima» rimarca l’ad di Digital Magics, «perché il decreto rilancio e il fondo nazionale di innovazione sono stati un ottimo primo segnale di attenzione. Ma se si ritiene che le startup siano un asset fondamentale per il rilancio dello sviluppo economico, allora bisogna perseguire questa strada con rinnovata convinzione, inserendola in un piano industriale che dia spazio anche al piano Industria 4.0, altro capitolo che deve essere messo in campo con energia».

Confindustria è convinta sostenitrice dell’utilità e del rilancio del piano Industria 4.0: un’analisi del centro studi con il dipartimento delle Finanze del Mef indica che gli investimenti in beni strumentali connessi alla trasformazione digitale hanno registrato in seguito al varo del piano un incremento pari a quasi il 50%, e che le imprese beneficiarie sono state in prevalenza Pmi che in gran parte non avevano mai fatto investimenti in tecnologie 4.0.

AAA piano industriale cercasi

Quel che ci vuole, e che ahinoi non si vede, è insomma un piano industriale che oltre a sostenere le aziende in difficoltà faccia rendere al meglio quelle più performanti. È il caso anche delle aziende green e sostenibili: secondo un’indagine svolta in ottobre da Symbola e Unioncamere su un campione di mille imprese manifatturiere dai 5 ai 499 addetti, tra le imprese che hanno effettuato investimenti per la sostenibilità e la green economy il 16% è riuscito ad aumentare il proprio fatturato, contro il 9% delle imprese non green; e la quota di imprese manifatturiere green il cui fatturato è sceso nel 2020 di oltre il 15% è dell’8,2%, mentre è stata quasi il doppio (14,5%) tra le imprese non eco-investitrici. Sostenere le aziende, specie le Pmi, è essenziale anche perché sul fronte creditizio le notizie non sono promettenti. L'indagine della Bce sul credito bancario nell'area dell'euro di ottobre 2020 mostra un significativo irrigidimento dei criteri di concessione del credito alle imprese e alle famiglie nel terzo trimestre del 2020, e per il quarto trimestre si attende un ulteriore peggioramento.

Non aiutano le normative introdotte dall’Ue, che come ha affermato la Cgia rischiano di penalizzare ulteriormente tante Pmi: «Per evitare gli effetti negativi delle esposizioni scadute, dal primo gennaio 2021 Bruxelles ha imposto alle banche di azzerare in 3 anni i crediti a rischio non garantiti e in 7-9 anni quelli con garanzie reali. Ovviamente, l’applicazione di questo provvedimento indurrà gli istituti di credito ad erogare con estrema cautela i prestiti alle imprese, per evitare di dover sostenere delle forti perdite di bilancio nel giro di pochi anni». C’è da aggiungere che, come Confindustria ha iniziato a segnalare nel tentativo di avviare un necessario dibattito, l’intervento del governo con il Cura Italia per far fronte all’improvvisa mancanza di liquidità delle imprese è avvenuto tramite garanzie pubbliche per prestiti bancari. Era necessario, ma il prestito bancario è diventato debito bancario per oltre 100 miliardi di euro. Viale dell’Astronomia avverte che molte imprese non avranno le risorse per rimborsare i prestiti nei 6 anni previsti dalle regole Ue, a meno di non toglierle agli investimenti produttivi, e quindi al Pil.



Ma siamo sempre in ritardo

Se anche il rubinetto del credito torna a chiudersi, su cosa puntare per tornare a crescere? «Ci sono sicuramente alcuni assi strategici che devono essere individuati e potenziati: innovazione, transizione al digitale, la vera rivoluzione ecologica e soprattutto il capitale umano» dice Antonio Uricchio, presidente di Anvur, Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, «l’utilizzo delle risorse del Recovery fund, e io aggiungerei anche del Mes, possono essere particolarmente importanti per operare in queste direzioni». L’Italia è in ritardo su tutti e quattro i fronti: «Le politiche ambientali solo da poco iniziano ad affermarsi» nota Uricchio, «su innovazione e digitalizzazione siamo ancora indietro, e per quanto riguarda il capitale umano siamo penultimi in Europa come numero di laureati e come numero di occupati che possano avere le competenze richieste dal mercato, le cosiddette new skills».

Le azioni di breve termine devono essere anche di sostegno alle categorie più colpite. «La crisi economica che ha fatto seguito alla pandemia ha riguardato tutti dal punto di vista sanitario ma non da quello economico» rimarca il presidente di Anvur, «gli effetti da questo punto di vista vanno diversamente apprezzati comparto per comparto, quindi gli interventi di sussidio devono essere selettivi, valorizzando soprattutto il sostegno a chi ha subito i danni maggiori». Ma per ripartire ci vuole una forte azione fatta di investimenti e politiche pubbliche. «Fondamentale è l’efficacia e l’efficienza della spesa pubblica» sottolinea Uricchio, «e a questo riguardo ancora più importante è il controllo e la tracciabilità della spesa, un tema di cui si discute forse poco ma che meriterebbe di essere ripreso, perché ogni impiego di risorse pubbliche deve essere adeguatamente rappresentato, censito e tracciato».

Il tema del controllo della spesa è particolarmente rilevante in vista dei miliardi del Recovery Fund, che prima o poi arriveranno e saranno cruciali per rilanciare il Paese. «In passato nell’utilizzo dei fondi europei abbiamo avuto dei ritardi» ricorda il presidente Anvur, «sotto il profilo della progettualità, e quindi anche della scarsa capacità di rispondere attraverso progetti maturi; ma poi c’è il tema dell’efficienza della spesa che significa tracciamento, controlli, impegno serio degli organi dello stato anche su questo fronte particolarmente delicato e complesso».

I problemi sono fondamentalmente due: «Da un lato la spesa improduttiva, dall’altro quella che evapora, cioè quella di cui non si ha più contezza» puntualizza Uricchio, «che finisce per non essere nemmeno sottoposta a controlli, e quindi non è nemmeno riconoscibile in termini di trasparenza di efficienza e di efficacia. Il controllo deve essere sia istituzionale, demandato a organi dello stato che già attraverso Corte dei Conti e Guardia di Finanza hanno competenza in materia, ma anche di tipo diffuso sociale, forse ancora più importante in questa fase storica, perché consente di superare le tensioni sociali o comunque di governarle».

L’impressione è che in attesa dei miliardi di Bruxelles gli imprenditori italiani, specie piccoli e medi, dovranno fare da sé. Chissà che di fronte all’enorme cimento che hanno di fronte non riescano a eliminare una volta per tutte il loro lato oscuro: quello di rifiutarsi di mettere a fattor comune di vicini e concorrenti i costi indifferenziati, restando cocciutamente piccoli fino all’arrivo dello straniero che i prodotti non li sa fare, ma le nostre litigiose Pmi le sa comprare benissimo, perché ha le dimensioni e le risorse per farlo. Quanto alla necessità di fare da sé di fronte alla crisi, per Giulio Sapelli invece di essere una iattura è un vantaggio: «Le imprese italiane dovranno arrangiarsi, come sempre. Questo conferma una mia vecchia idea: cosa dobbiamo fare per le imprese italiane? Niente. Non fate niente, tranne una politica industriale per far funzionare i treni e le strade, semplificare l’amministrazione, abbassare le tasse. Ma per le imprese non fate nulla: qualsiasi cosa facciate, fate peggio di quello che loro fanno da sole».