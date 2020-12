«Ora sappiamo impiegare le risorse europee: sarà il nuovo piano marshall per il sud italia»

«Dobbamo prepararci a usare al meglio e subito i fondi ordinari europei, finora troppo spesso male e poco utilizzati, e a maggior ragione quelli per la ripresa dopo Covid. Il governo ha fatto una battaglia storica a Bruxelles per far riconoscere all’Italia queste somme che sono peraltro le più alte in Europa, peccato che poi, anziché fare la miglior programmazione possibile, ci si perda in polemiche senza senso»: Gerardo Capozza è il grand-commis pubblico che tutti vorrebbero. Dopo aver diretto per anni il cerimoniale di Palazzo Chigi è oggi, a titolo gratuito, consigliere del premier Giuseppe Conte per i problemi del Sud. Ed è al Sud, un’ennesima volta, che il nostro Paese si gioca la carta della ripresa, soprattutto con i fondi europei.

Dunque, dottor Capozza: è proprio vero che finora abbiamo sperperato risorse?

Purtroppo sì. Lo dicono i numeri. Secondo i dati resi noti nel luglio scorso dalla Commissione Ue, dei fondi Fse 2014-2020 sono assegnati all’Italia 16,6 miliardi a spesa certificata e ne erano stati impiegati solo 6,3. Dieci miliardi sono ancora da spendere, e dovremmo riuscire impegnarli entro il 2020 e certificarli entro il 2022. Sui fondi Fsr, quelli regionali, ci hanno assegnato 30,7 miliardi e ad oggi ne abbiamo certificati come spesi slo 10,7. Ne restano 20. Tra ministeri e Regioni siamo riusciti a spendere in media appena il 30-35% dei fondi di nostra pertinenza. Il Pon Scuola è andato un po’ meglio, ha speso il 55%.

E le Regioni del Sud come si sono comportate?

Giudichi lei: dei fondi Fse la Regione Emilia Romagna ha speso il 60%, la Liguria il 51%, il Piemonte il 63%, la Puglia il 49%, la Toscana il 51%, la Val D’Aosta il 49%, il Veneto il 47%. Tutto il resto sta sotto. La Campania 31%, la Calabria il 29%... Bruttissimi gap anche sui fondi Fsr: l’Emilia Romagna il 53%, il Friuli Venezia Giulia il 53%, la Puglia il 49%, la Sardegna il 35%... Gli altri tutti sotto, anche il Veneto, con appena il 31%. Tra tutto, ballano ben 30 miliardi di fondi europei non spesi.

Vengono i brividi di rabbia…

E c’è un altro problema, quello dei progetti finanziati e mai attuati!

Per esempio?

Un progetto da 150 milioni di euro del porto di Cagliari, bloccato dal 2015 perché c’era un contenzioso locale che non si superava.

E allora?

Allora il sindaco ha segnalato la cosa al presidente del Consiglio, Palazzo Chigi ha fatto i suoi accertamenti, e ha sbloccato il finanziamento… Ancora: il Commissario della provincia del Nord Sardegna, Pietro Fois, ha informato la Presidenza che l’Autostrada era ferma, e in un mese il Consiglio dei ministri ha sbloccato altri 100 milioni.

Ma allora spenderli si può!

Certo, ma con metodi nuovi. Il premier Conte, visto che per sbloccare queste impasse occorrono competenze e responsabilità, ha assunto in prima persona funzioni di coordinamento rispetto ai ministeri e anche al rapporto tra governo e regioni, e abbiamo varato un primo progetto-pilota utilizzando il Contratto istituzionale di sviluppo (Cis). Siamo partiti da Foggia, dal Molise e dalla Basilicata, tre aree interne, le più bisognose di rilancio. Prendiamo il caso di Foggia. A dicembre 2018 viene fatta richiesta di attivazione del tavolo Cis, il 20 febbraio 2019 il presidente fa un Dpcm e istituisce il Cis di Foggia, al quale nel maggio 2019 il Cipe assegna 280 milioni a valere sui fondi dello Sviluppo e Coesione 14-20. Sono stati convocati in Prefettura a Foggia tutti i sindaci e le aziende, gli ospedali, i centri di ricerca, le associazioni, e sono stati raccolti i progetti. Quando mancavano o erano carenti è stato attivato l’ausilio di Invitalia, determinante in tutti quei casi nei quali i piccoli comuni non avrebbero la struttura tecnica amministrativa necessaria per fare i progetti giusti. Invitalia diventa il soggetto attuatore e la stazione di committenza, in modo tale che tutti i comuni o le aziende che hanno bisogno di supporti, suggerimenti o spiegazioni possano riceverli. In tre mesi abbiamo raccolto progetti per quasi un miliardo e intanto il Cipe su quelle famose somme non spese ha assegnato 280 milioni e il Cis ha attivato 40 interventi, di cui 37 infrastrutturali e tre contratti di sviluppo. Ad oggi sono state pubblicate le prime 19 gare, 15 di progettazione e quattro per lavori. Ne sono state già aggiudicate 16, nei prossimi mesi ci sarà la pubblicazione di altre 34 gare. Questo per dire che in un anno, lockdown compreso, abbiamo messo in piedi una macchina da guerra. Diversamente, senza il Cis, la provincia Foggia non avrebbe avuto la possibilità di fare progetti né di prendere i fondi, che pure c’erano.

Però! Fosse sempre così…

Può esserlo! Anche in Molise, con il Cis, è stato lo stesso. Nel maggio del 2019 è nato un altro Cis, il Cipe il 20 maggio ha assegnato 220 milioni a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020… Stessa procedura, come a Foggia: riunione di tutti i soggetti coinvolti in Prefettura fino alla sottoscrizione del piano, in cinque mesi, l’11 ottobre 2019, con 49 interventi!

Vi accuseranno di voler accentrare…

Macché: non è il governo che va là a dettare legge, sono tutte proposte che vengono dal basso, dalle Asl, dagli enti, dalle aziende. È il vero sviluppo che nasce dal territorio, com’è giusto che sia, visto che le vere esigenze sono chiare soltanto sul posto. Entro un mese partiranno 13 procedure di gara per 64 milioni di euro, c’è addirittura un progetto, “La via dei tratturi”, che stanzia 129 milioni di euro e coinvolge quasi 50 piccoli comuni su una missione condivisa.

Quindi nessuna prevaricazione?

Al contrario: abbiamo incanalato l’azione degli enti locali senza prevaricarla, ma per portarla a buon fine utilizzando fondi non spesi. Lo stesso è accaduto per Taranto, dove con il Cis è stato creato un contenitore, presieduto dal premier, per facilitare e consentire alle piccole realtà e ad alle aziende con progetti di investimenti di avere non solo il supporto tecnico amministrativo per realizzare le progettazioni, ma anche la certezza di procedure accelerate. Abbiamo creato un modello che funziona. A Taranto erano in ballo dal 2015: da marzo 2020 la Presidenza ha avocato le operazioni e anche qui, a fronte di poco più di un miliardo assegnato nel 2015, prevedendo 33 interventi saliti poi a 40, dei quali alla fine del 2019 ne erano stati avviati solo 10, il 22 maggio scorso il tavolo ha approvato 15 nuovi interventi per importo pari a 90 milioni. A fine ottobre Invitalia ha pubblicato sei gare di progettazione per un finanziamento di circa 22 milioni ed entro l’anno avremo altre sette gare d’appalto. Abbiamo sbloccato pure un contenzioso che paralizzava 220 milioni per la costruzione dell’ospedale… È un metodo che funziona. Abbiamo un progetto pronto per la Basilicata, stiamo aspettando che il ministro per Sud ci trasferisca i fondi. Il Cis ha presentato 263 proposte per un valore di 1,7 miliardi e adesso vedremo cosa portare concretamente a casa… Il Cis di Cagliari ha fatto 705 proposte per 3,3 miliardi con 153 stakeholder. Sono dati che spiegano il bisogno che c’è di opere sul territorio. E ora Conte vuol fare un Cis in Calabria: abbiamo già 500 proposte con 180 stakeholder, con il 60% di progetti esecutivi e il 19% in prefattibilità. E poi ci sarà il Cis Abruzzo, a breve. Stiamo valutando anche un Cis Piemonte, con un’attenzione particolare sempre per le aree interne. È un nuovo modo di lavorare: ci mettiamo al fianco dei territori, li supportiamo con Invitalia, attraverso la struttura di missoone alle dirette dipendenze della Presidenza con il sottosegretario Turco dedicato allo scopo.

Questa formula piace, nei territori dove l’avete già portata?

Assolutamente sì. Questi numeri potrebbero sembrare freddi, ma non più se li si inquadra nel genere di investimenti che consente. Per esempio, c’è una rete che stiamo costruendo col ministero della Cultura e del turismo per recuperare realtà meravigliose e dimenticate del nostro Paese che metteremo in rete promovendole a livello mondiale anche con l’Aci e l’Enit. Stiamo creando una nuova rete nazionale.

E tutto questo funziona anche al Sud?

Certo: al Sud non c’è solo la malavita organizzata. Del resto siamo a un bivio: o dimostriamo che siamo in grado di spendere i fondi che ci vengono assegnati, mobilitando le forze locali, dai Comuni alle università e alle imprese che hanno voglia e capacità di fare, o perdiamo un’occasione storica. Ma abbiamo fiducia. Nel giro di due o tre anni quei numeri saranno capovolti. Se non cambiassimo modello operativo, i soldi del Recovery non li spenderemmo neanche in trent’anni. Invece così potremo ripetere quella rivoluzione economica che il piano Marshall innescò: creare strumenti e modalità di azione codificati e collaudati dando a tutti la possibilità di arrivare alla meta.