Investendo nel fast food anche il business va veloce

In Belgio, Burger King ha addirittura avuto l’ardire di chiedere - a mezzo stampa pubblicitaria - la stella Michelin per il proprio panino di punta, il Master Angus: ricevendo, peraltro, una gentile risposta dai responsabili della prestigiosa istituzione, che hanno assicurato l’invio dei propri ispettori spiegando nel contempo che per ottenere la stella non occorre un servizio in posate d’argento, ma che contano “qualità dei prodotti, padronanza della cucina, armonia dei sapori, personalità del cuoco o della cuoca, regolarità nel servizio e correttezza del menu”.

Scambio di cortesie a parte, non serviva di certo questo moderno epistolario per capire come, ormai, la cosiddetta ristorazione veloce abbia raggiunto livelli di qualità, apprezzamento e varietà un tempo neanche lontanamente immaginabili: e proprio in questo segmento in grande crescita si è inserita nel 2014 la piattaforma Quick Service Restaurant Platform, organizzazione internazionale della ristorazione veloce da più di un miliardo di vendite annuali, nata proprio con lo scopo di creare valore in questo mercato dal grande potenziale di sviluppo.

Alla base della piattaforma c’è Kharis Capital, fondo di investimento concentrato sul mercato dei consumatori, sostenuto principalmente da famiglie e investitori di private equity focalizzati sul lungo termine: Qsrp oggi è “Master franchisee” di Burger King in Italia, Belgio, Lussemburgo e Polonia, ed è proprietario dei brand Nordsee, O’Tacos, Go! Fish e Quick «Qsrp nasce con la consapevolezza di poter diventare leader nel settore della ristorazione veloce, differenziando il più possibile l’offerta» spiega Alessandro Preda, amministratore delegato del gruppo «e proprio grazie a questa idea di fondo abbiamo acquisito in portfolio marchi molto diversi tra loro, che intercettano fasce di consumatori ampie e multiculturali. Questo ci permette di essere presenti su più mercati europei, andando incontro al gusto e alle diverse abitudini di consumo».

Si va infatti da Quick, marchio fondato nel 1971 tipicamente belga e lussemburghese, catena di fast food focalizzata sulla vendita di hamburger, a O’Tacos - acquisita nel 2018 - che si rivolge a un’utenza molto giovane: «O’Tacos, fondata nel 2007, è una catena di ristoranti halal nati principalmente per l’espansione in franchising, con una forte connotazione digitale, che ha creato una nuova nicchia di business nel settore della ristorazione veloce» spiega Preda «Nasce nei quartieri periferici per poi spostarsi nei centri delle città e offre un prodotto totalmente innovativo, che è una evoluzione del kebab: ha come clienti i ragazzi tra i 12 e i 22 anni, molto digital e attenti alle novità. Ma sempre nel 2018, proprio per tener fede alla nostra mission di diversificazione abbiamo acquisito anche il marchio Nordsee, brand consolidato fondato nel 1896, che è la principale catena di quick restaurants di pesce in Germania e Austria e si rivolge a una fascia di utenti più alta ma alla ricerca di soluzioni comunque veloci».

L’idea di fondo di Qsrp è quindi quella di mettere in contatto marchi primari e molto solidi con investitori finanziari che vogliono differenziare il loro investimento ma che non hanno capacità industriale, offrendo in supporto un’organizzazione già strutturata «Noi di Qsrp mettiamo a disposizione sia le nostre competenze e possibilità in campo industriale» continua l’amministratore delegato «perché alcuni locali li sviluppiamo direttamente noi, quelli di nostri partner e franchisee, tanto è vero che buona parte dei nostri locali sono appunto in franchising. Poi mettiamo in campo anche tutta una serie di partner di fornitura, e quindi marchi come Coca-Cola o i grandi fornitori di carne, patatine, pesce e altro, che a livello globale o locale, a seconda della tipologia di prodotti, trovano in questa company la possibilità di sviluppare il loro business».

I numeri, sicuramente, stanno premiando l’idea di base, dato che la piattaforma vede una crescita organica di circa il 10% su base annua sia in termini di aperture di nuovi negozi che di aumento delle vendite negli store esistenti: tradotto in numeri, avendo circa mille locali in Europa, questi aumentano di 100 ogni anno, con il mercato italiano che pesa per circa il 25% delle vendite della rete globale e per un terzo del numero di locali.

Riguardo al franchising, le opportunità sono molteplici e il periodo di crisi globale che stiamo attraversando non scoraggia gli investitori, anzi li spinge proprio verso business resilienti e solidi nel tempo. «Dobbiamo tenere presente», continua Alessandro Preda, «che chi investe in franchising solitamente adotta comportamenti anticiclici, quindi trova opportunità di business anche e soprattutto in periodi complicati come quello che stiamo vivendo. La nostra offerta inoltre è molto variegata, e anche questo è un valore aggiunto: per quanto riguarda il Burger King l’investimento iniziale oscilla tra il mezzo milione e il milione di euro, a seconda delle dimensioni del locale, mentre per aprire un O’Tacos o un Go! Fish si richiede un capitale che oscilla tra i 250 e i 400 mila euro, quindi circa la metà. La differenza è legata più che altro all’infrastruttura e alla complessità delle cucine».

Al momento, in Italia il marchio Qsrp – oltre ai numerosi Burger King - vede presente un Go! Fish di nuovissima apertura presso il centro commerciale Oriocenter di Bergamo con un’offerta che adatta la tradizione nord europea (dato che il brand è, appunto, una branca di Nordsee) al gusto italiano e che promette di intercettare una clientela di livello medio-alto, mentre per il 2021 si prevede anche l’arrivo di O’Tacos: «Sono tutte ottime opportunità, per chi voglia diventare franchisee. Noi offriamo supporto sulla parte real estate, applicando la nostra metodologia per valutare le posizioni: tenendo presente che per un Burger King la metratura richiesta oscilla tra i 180 e i 450 metri quadri, mentre per un O’Tacos o un Go! Fish si va dagli 80 ai 100. Normalmente un Burger King sviluppa fatturati annuali per circa 1milione e 300mila euro di media, un O’Tacos è attorno al milione e un Go! Fish tra i 750 e gli 800mila euro».

Dal punto di vista dei servizi, Qsrp mette a disposizione un end to end: nel momento in cui il franchisee viene certificato e approvato attraverso un processo che tende a verificare che possa o meno affrontare lo sviluppo, la piattaforma offre supporto sull’attività di design della parte di layout, sull’approvvigionamento delle cucine, degli equipaggiamenti e di tutto quello che serve per far funzionare il locale. «Forniamo tutta la tecnologia», spiega Preda, «quindi registratori di cassa, kiosk, app e tutto ciò che serve per il funzionamento dei drive through - i locali dove il cliente ordina rimanendo in macchina e porta via il cibo da asporto - integrati con la cucina. Poi mettiamo a disposizione tutto il sistema logistico, la supply chain, le materie prime e i fornitori certificati, l’apparato di distribuzione e consegna e da ultimo tutto il supporto marketing e comunicazione, espletata sui diversi media nelle varie fasi. Una formula completa che mette a disposizione dell’imprenditore una soluzione chiavi in mano, con tutta l’attività di formazione del personale».

E se si prende in considerazione la velocità di reazione di questo tipo di business, estremamente resiliente e in grado di reagire agli shock - dopo il lockdown le attività di ristorazione veloce sono ripartite a pieno regime nel giro di due o tre settimane - investire in un quick restaurant potrebbe essere davvero un’idea vincente, anche nel 2020.