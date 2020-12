Consip aggiudica una gara di fornitura di gas naturale per la Pa da 525 milioni

Consip ha aggiudicato la nuova gara per rinnovare l’offerta alle PA di gas naturale, per un totale – compresi gli eventuali incrementi contrattuali – di circa 1.425.000.000 standard metri cubi (smc). Si tratta della convenzione “Gas naturale 13”, suddivisa in 11 lotti geografici più il lotto “Italia”, per un valore stimato a base d’asta di oltre 525 milioni di euro.

Alla gara hanno partecipato 5 concorrenti per un totale di 31 offerte, con un ribasso medio di aggiudicazione del 6,7% rispetto al prezzo a base d’asta.

La convenzione– la cui attivazione è prevista a partire dall’inizio del 2021 – offre alle PA la possibilità di scegliere tra fornitura a prezzo fisso con durata 12 mesi (secondo un algoritmo legato alle quotazioni a termine del mercato olandese “TTF”, che rappresenta in assoluto il mercato all’ingrosso del gas naturale più sviluppato dell’Europa continentale) o a prezzo variabile con durata 12 o 24 mesi (aggiornato trimestralmente in base ai prezzi pubblicati dall’ARERA).

Le amministrazioni potranno usufruire della più grande negoziazione di gas naturale d'Italia riservata alle PA, con procedure di acquisto completamente smaterializzate. Avranno inoltre la garanzia di utilizzare un contratto con prezzi e condizioni prestabilite e trasparenti, verificate anche attraverso ispezioni per rilevare la conformità delle prestazioni contrattuali.

Caratteristica della convenzione è la presenza del lotto nazionale “Italia” – riservato alle PA con diversi “punti di prelievo” dislocati sul territorio e consumi rilevanti – per consentire di gestire la fornitura con un unico contratto, tramite un singolo interlocutore dedicato.