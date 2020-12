Aprire un ristorante durante la pandemia: la sfida dello chef Eugenio Roncoroni

Milano diventa zona gialla e c’è chi non si accontenta di riaprire, ma addirittura raddoppia la sua presenza in città. È il caso di Al Mercato Steaks & Burgers. A soli tre mesi dall’inaugurazione del nuovo corso dell’insegna in via Sant’Eufemia, in totale controtendenza rispetto al periodo storico, lo Chef Eugenio Roncoroni apre un secondo ristorante.



“Al Mercato - afferma lo Chef - è un progetto a cui ho dedicato gran parte della mia vita professionale e in cui continuerò a investire tutte le mie energie. Per questo, insieme a Marcello Rizza abbiamo pensato di ‘fare il bis’ in città con un altro ristorante per offrire la possibilità a un numero sempre più ampio di persone di sperimentare la nostra cucina, affermando la nostra presenza in un quartiere della città molto diverso da quello in cui tutto ha avuto origine”.



La nuova location è distribuita su ben cinque vetrine al civico 18 del centralissimo Corso Venezia a Palazzo Serbelloni.

Il concept rimane lo stesso, così come il menù. Si allargano però gli spazi in cui gli ospiti potranno degustare la proposta dello Chef.

Come da copione, grande importanza è riservata alla carne, declinata in due versioni - “steaks” & “burgers” -, ma anche alle verdure, con particolare attenzione ai metodi di cottura e alla stagionalità.

La proposta di Eugenio Roncoroni fa della qualità nella semplicità il suo valore fondamentale e si caratterizza per la contaminazione franco-americana, che interessa la cucina, il servizio e gli interni del ristorante.



Varcando la soglia del nuovo locale si riconoscono le piastrelle di ceramica verde lucido, elemento distintivo del recente restyling di via Sant’Eufemia. Il ristorante di Corso Venezia si articola in tre sale adiacenti, molto diverse tra loro: a destra un ampio open space con cinquanta coperti, dove spicca il rigoglioso giardino verticale; a sinistra si sviluppano invece due salette più piccole, caratterizzate da uno stile che rievoca gli speakeasy del proibizionismo americano.

Gli scaffali raccolgono oggetti di antiquariato, selezionati dallo chef in persona, e parte della sua collezione di libri e riviste di cucina: un tocco molto personale che fa subito capire quanto il nuovo Al Mercato Steaks & Burgers rifletta l’animo e la personalità dello Chef.