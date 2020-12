Sostenere Pmi e artigiani a Natale: cinque idee con i buoni acquisto

Con l’avvicinarsi delle vacanze natalizie e la corsa agli ultimi regali, è importante non dimenticare di supportare soprattutto quelle piccole attività che in questo 2020 hanno risentito pesantemente delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.

Per sostenere le piccole e medie imprese durante questo periodo e per far sì che possano vendere speciali idee regalo anche a distanza e nonostante le chiusure, SumUp, la fintech leader nel settore dei pagamenti digitali, ha messo a disposizione dei suoi commercianti la possibilità di vendere tramite un semplice pulsante sui social i Buoni Acquisto. In questo modo, i clienti potranno acquistare un buono digitale in anticipo e spenderlo in un secondo momento presso l’attività commerciale scelta, oppure fare un regalo ad amici e familiari che si trovano a trascorrere le festività a distanza.

“In questa seconda fase, i cittadini possono mandare un messaggio forte se, ad esempio, invece di ordinare prodotti o giocattoli da tutto il mondo, acquisteranno i propri regali dalle piccole attività locali”, afferma Alex Von Schirmeister, Vice Presidente Esecutivo di SumUp per l’Europa. “È per offrire un’opportunità in più che sono nati i Buoni Acquisto, un’idea che si è introdotta durante il primo lockdown, ma che si rivela essere un’ottima soluzione anche in occasione di questo Natale diverso dagli altri, per fare un regalo che dimostra affetto per i propri familiari e, contemporaneamente, sostiene i commercianti e le loro famiglie”.

La soluzione Buoni Acquisto lanciata da SumUp, che permette a clienti e commercianti di rimanere in contatto, è utilizzata da centinaia di piccole imprese e artigiani: dallo studio Bad Brother’s Tattoo, che mette a disposizione buoni validi un anno per un tatuaggio, a Cocorita Suites, che, invece, li utilizza per vendere esperienze romantiche da vivere nel cuore di Roma, passando per gioielli personalizzati, alberi e acconciature, ecco 5 idee regalo suggerite da SumUp per supportare attraverso i Buoni Acquisto le PMI, i negozi di artigiani e i piccoli commercianti in tutta sicurezza.

Dona un albero: Helix Felix

Helix Felix è una piccola cooperativa agricola attiva da un anno nel Comune di San Casciano Val di Pesa (FI). Nata con l’obiettivo di riqualificare un campo abbandonato per renderlo un posto accogliente e per valorizzarne la biodiversità, Helix Felix si occupa principalmente di elicicoltura con un allevamento di chiocciole e per questo Natale ha lanciato una nuova iniziativa: regalare un albero utilizzando i Buoni Acquisto. Acquistando un buono sui social (da 5, 10 o 15€), infatti, sarà finanziato l’acquisto di un albero e i clienti riceveranno un invito ufficiale all'inaugurazione dello spazio che si svolgerà al termine della crisi sanitaria.

Buoni Acquisto disponibili su Instagram

Un tatuaggio: Bad Brother’s Tattoo Florence

Aperto nel 2017, Bad Brother’s Tattoo è uno studio di tatuaggi fiorentino (via Frà Domenico Buonvicini 2/r), specializzato in linea fine. In occasione del Natale, lo studio ha lanciato i Buoni Regalo a importo libero, ideali per chi vuole donare un tatuaggio. I buoni sono validi 1 anno e sarà poi il destinatario a mettersi direttamente in contatto con lo studio per prendere appuntamento con gli artisti. L’importo minimo dello studio per una realizzazione è di 80€.

Un’esperienza romantica nella capitale: Cocorita Suites

Cocorita suites nasce dall’idea di una ragazza di 25 anni appassionata dell’amore e delle sorprese. Prima di diventare un piccolo boutique hotel a Roma nella zona di San Pietro, questo spazio era solamente un appartamento malmesso, ma oggi, grazie all’amore per l’accoglienza e l’arredo, è diventato un piccolo paradiso con tanto di jacuzzi private in camera e servizi personalizzati per le coppie. Attraverso i Buoni Acquisto, Cocorita Suites mette a disposizione pacchetti regalo da utilizzare a preferenza del cliente: l’ideale per chi vuole donare un’esperienza romantica nella capitale.

Un nuovo taglio o un trattamento: Mad Head Acconciature

Il salone unisex Mad Head Acconciature, in viale Foro Boario 11 a Bussolengo (VR), è nato sette anni fa da un’idea di Arianna Cagno. Avendo proposto ai suoi clienti le gift card e i Buoni Acquisto SumUp durante il primo lockdown, Arianna rinnova l’iniziativa anche per le festività natalizie e la dedica a chiunque voglia regalare un taglio, un’acconciatura o un trattamento ad amiche, colleghe o partner.

Un gioiello personalizzabile: Bottega del Gattomao

La Bottega del Gattomao è un'attività artigianale attiva dal 2015 come negozio online, ma che con l’arrivo del 2021 aprirà anche un punto vendita fisico con laboratorio a Veggia di Casalgrande (RE). Specializzata in gioielli realizzati solo ed esclusivamente con materiali inossidabili (argento 925 e Acciaio Inox), la bottega è il luogo perfetto dove trovare creazioni originali, create su misura e personalizzabili.