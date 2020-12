Enerbrain premiata da Mattarella tra le aziende più innovative

Enerbrain riceve “virtualmente” dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il Premio Nazionale per l'Innovazione “Premio dei Premi” e si conferma così tra le giovani aziende più brillanti del panorama italiano.

Istituito presso la Fondazione COTEC, il “Premio dei Premi” è stato conferito ad aziende, enti pubblici e professionisti e ha visto al fianco di Enerbrain realtà come ENI, Enel X, San Paolo e Unicredit.

“Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento e sentiamo tutta la responsabilità di rappresentare un cambiamento di paradigma in un settore strategico come quello dell’energia” sottolinea Giuseppe Giordano, CEO e cofondatore di Enerbrain.

La cerimonia online dello scorso 11 Dicembre, in diretta dal Quirinale, segue di poche settimane il SET Award 2020 dell'Agenzia Tedesca per l'Energia DENA per le idee più innovative a livello globale nei settori della transizione energetica e della protezione del clima.

Alla base di questi riconoscimenti un’idea semplice quanto efficace: trasformare i vecchi edifici in smart building per tagliare i consumi energetici e migliorare, da subito, la qualità dell’aria.

Un’intuizione che in pochi anni ha consentito alla scaleup torinese dell’energia di bruciare le tappe, attivando progetti a livello internazionale tra Europa, Giappone e Medio Oriente e conquistando continui riconoscimenti per l’impatto positivo sull’ambiente della sua tecnologia di retrofit energetico dei grandi immobili non residenziali. Diverse le collaborazioni con grandi gruppi industriali e con le multiutility.

Non a caso, il primo di questa lunga serie di premi è stato proprio l’Iren Startup Award nel 2017, seguito nel 2018 dall’EIT Digit Challenge come migliore startup d’Europa.

Nel 2019 Enerbrain ha vinto la seconda edizione di B Heroes, docu-serie di Sky Uno dedicata al mondo delle startup, ma anche programma di accelerazione realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo.

A fine anno era arrivato invece il Premio Marzotto per L'Impresa, uno dei più prestigiosi per le giovani aziende italiane, assegnato per "la capacità di generare ricadute positive sul territorio e sull'ambiente", ma anche come esempio di nuove tecnologie che possono coniugare esigenze di business e di sostenibilità.

Nata nel 2015 all'interno dell'Incubatore Imprese Innovative del Politecnico di Torino, Enerbrain ha messo a punto soluzioni di retrofit energetico per grandi edifici che consentono drastici tagli ai consumi nonché il sensibile miglioramento del comfort interno e della qualità dell'aria. In pochi giorni e senza modificare impianti HVAC, il sistema ideato da Enerbrain non solo rileva parametri come umidità, temperatura, CO2 ma li ottimizza in tempo reale. Un modello win-win per l’efficientamento energetico. Enerbrain sta crescendo sui mercati internazionali e dopo l’apertura di sedi in Giappone e Spagna, e l’attivazione di collaborazioni con multiutility e grandi gruppi industriali, sta preparando lo sbarco in Medio Oriente.